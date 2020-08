Driessen wijst opvolger voor Koeman aan: ‘Een hele verstandige optie’

Na de 2-8 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München staat trainer Quique Setién op het punt om zijn congé te krijgen. Ronald Koeman werd zondag gespot op het vliegveld van Barcelona en wordt door de Spaanse media momenteel naar voren geschoven om de nieuwe trainer van de Catalanen te worden. Valentijn Driessen denkt dat Koeman Oranje gaat verlaten voor Barcelona en schuift Frank de Boer naar voren als zijn opvolger als bondscoach.

“Voor het Nederlands voetbal en Oranje zou het een drama zijn. Ik kan me voorstellen dat hij openstaat voor een vertrek bij de KNVB, omdat we nog maar moeten afwachten of dat EK volgend jaar wel georganiseerd kan worden. Ze willen het in twaalf landen doen en dat lijkt me een mission impossible. Hij kan daar wel op wachten, maar voor hetzelfde geld is er geen EK en dan kan hij veel beter naar Barcelona gaan”, geeft Driessen te kennen in een video van De Telegraaf.

“Maar de KNVB zadelt hij dan wel op met een probleem, want die zullen op zoek moeten naar een opvolger van het kaliber Koeman en die is op dit moment niet vrij”, gaat de chef voetbal van De Telegraaf verder. De Boer zit zonder club na zijn ontslag bij het Amerikaanse Atlanta United. “Eigenlijk is alleen Frank de Boer iemand die direct kan instappen. Dat lijkt me een hele verstandige optie. De KNVB zwemt ook niet in het geld, dus het is niet mogelijk om trainers vrij te kopen. Peter Bosz is de ideale kandidaat.”

Driessen haalt aan dat Bosz bij Heracles Almelo eerder samenwerkte met Nico-Jan Hoogma, de directeur topvoetbal van de KNVB. De 56-jarige oefenmeester gaf recent te kennen dat hij ooit bondscoach van het Nederlands elftal hoopt te worden, maar verlengde tegelijkertijd recent zijn contract bij Bayer Leverkusen tot medio 2022. “Of hij nu al weg wil bij Bayer Leverkusen... Ik denk dat Bayer Leverkusen dat ook niet wil.”

Driessen vindt het in ieder geval geen goed plan dat Koeman tot het EK eventueel een dubbelfunctie gaat bekleden door zowel Barcelona als Oranje onder zijn hoede te nemen. “Het is de derde keer dat de trein voorbij komt en je moet toch een keer opstappen, want het is nu of nooit. Er zitten mensen achter die op termijn een keer Barcelona willen trainen, zoals Xavi”, benadrukt Driessen. Momenteel geldt naast Koeman ook Mauricio Pochettino als een veelgenoemde kandidaat bij Barcelona,

Indien Koeman daadwerkelijk instapt bij Barcelona, wacht hem in de woorden van Driessen een ‘grote schoonmaak’. “Het pact tussen Messi, Piqué, Suárez, Busquets en Alba moet je doorbreken, want zij bepalen alles. Bijvoorbeeld dat Frenkie de Jong niet op zijn eigen positie speelt of Griezmann niet in zijn favoriete rol kan spelen. Je moet verversen en vernieuwen, maar dat is heel moeilijk en daar zal hij de tijd voor moeten krijgen.”