Bevestiging vanuit Barcelona: Ajax sprak weken geleden al met Suárez

Ajax maakt serieus werk van een hernieuwde samenwerking met Luis Suárez, zo verzekerde de Uruguayaanse journalist Enzo Olivera zondag tijdens een uitzending van het sportprogramma Polideportivo. Volgens Oriol Domènech, een vanuit Barcelona opererende Spaanse sportjournalist, klopt de berichtgeving vanuit Uruguay helemaal. Ajax zou zelfs al hebben gesproken met Suárez, die Barcelona op korte termijn lijkt te verlaten.

"De verhalen vanuit Uruguay kloppen inderdaad. De Nederlandse club heeft enkele weken al een persoonlijk gesprek gehad met de aanvaller", zo schrijft Domènech maandag in een bericht op Twitter. "In dat gesprek zijn de plannen van Ajax en het aanbod voor Suárez naar voren gekomen." Directeur voetbalzaken Marc Overmars is naar verluidt een groot voorstander van het plan om de inmiddels 33-jarige aanvaller terug te halen naar Amsterdam. De verwachting is dat hij op zeer korte termijn een 'serieus bod' neerlegt in Barcelona.

Tv-programma in Uruguay: Ajax biedt volgende week op Luis Suárez

Voor Ajax is een rentree van Suárez altijd een realistische optie geweest. "Maar dan moet alles passen", benadrukte Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf een jaar geleden nog. "Barcelona mag niet te veel voor hem vragen, de speler zelf zal salaris moeten inleveren en Ajax moet voorin een vacature hebben. Al zal de deur voor hem altijd open staan. Zo kan hij zijn woorden graag bij Ajax terug te keren waarmaken." Verschillende Spaanse media meldden al dat Barcelona geen haast heeft met het verlengen van het tot 2021 lopende contract van Suárez. Het is dan ook aannemelijk dat de routinier binnenkort van club wisselt.

beIN Sports bracht vorige week donderdag nog naar buiten dat Suárez zijn carrière ook in Qatar kan vervolgen. Al-Arabi zou reeds contact hebben gezocht met het management van de aanvaller uit Uruguay. Uit de eerste contacten tussen het kamp-Suárez en Al-Arabi zou zijn gebleken dat het niet alleen om oriënterende interesse gaat: de Qatarese club zou ook naar de financiële voorwaarden bij een eventuele transfer hebben gevraagd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Al-Arabi in staat is om het huidige salaris van Suárez, vijftien miljoen euro netto op jaarbasis, te evenaren. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het eveneens geïnteresseerde Ajax.