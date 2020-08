Maandag, 17 Augustus 2020

Vidal kan met beter contract toptransfer maken

Borussia Dortmund heeft net als Atlético Madrid en Everton interesse in Allan, maar heeft in financieel opzicht minder te bieden. Waar Napoli 40 miljoen euro vraagt, wil BVB niet verder gaan dan 25 miljoen plus bonussen. (Sky Italia)

Fiorentina wil Rachid Ghezzal nog een seizoen huren van Leicester City. The Foxes gaan echter niet akkoord en willen dat de Italianen de koopoptie van 9,7 miljoen euro lichten in het huurcontract van de vleugelaanvaller. (The Sun)

Paris Saint-Germain is bereid om Arturo Vidal een beter contract aan te bieden dan hij momenteel heeft. De middenvelder ligt nog een jaar vast bij Barcelona en zijn club heeft geen intentie om hem te verkopen. (La Cuarta)

Diego Perotti ondergaat maandag de medische keuring bij Fenerbahçe. De aanvaller komt voor 1,7 miljoen euro over van AS Roma en gaat een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro verdienen in Turkije. (Fotomaç)

Mergim Vojvoda heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Atalanta. Met de komst van de rechtsback van Standard Luik bereidt Atalanta zich voor op het vertrek van Timothy Castagne en Hans Hateboer. (Diverse Italiaanse media)