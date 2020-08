Ambitieuze James wijst ‘topcompetitie’ aan: ‘Daarheen gaan zou mooi zijn’

De toekomst van James Rodríguez lijkt buiten Real Madrid te liggen, ondanks een doorlopend contract tot medio 2021. De aanvallende middenvelder uit Colombia hoeft onder trainer Zinédine Zidane namelijk niet te rekenen op een basisplaats. De reeds aan Manchester United, Arsenal en Everton gelinkte James zegt bij voorbaat zeker geen ‘nee’ tegen de stap richting de Premier League.

"Ik heb al in een aantal sterke competities gespeeld, alleen de Serie A en Premier League ontbreken nog in dat rijtje", filosofeert James met de Mexicaanse journalist Daniel Habif in de podcast Realeza del Fútbol Latino over zijn toekomst als clubspeler. "We zullen zien waar ik terechtkom of welke club mij daadwerkelijk wil hebben." Om er gelijk aan toe te voegen: "Naar Engeland gaan zou mooi zijn, dat is echt een topcompetitie."

James hoopt boven alles dat er snel duidelijkheid is. "Ik zou graag willen weten waar ik kom te spelen", vervolgt de bankzitter van de Koninklijke. "Dat kan dagen duren, maar ook enkele weken. Ik heb daar momenteel echt geen idee van. Ik wil dolgraag weer aan spelen toekomen, gelukkig zijn en weer door de hele wereld geliefd worden", aldus de technisch begaafde middenvelder, die ondanks alles geen wrok koestert jegens Zidane.

"Hij heeft zo zijn voorkeuren voor bepaalde spelers, daar heb ik respect voor. Ik kan daar verder ook weinig aan doen. Als ik een matige speler zou zijn, dan zou ik het moeiteloos accepteren. Maar ik wil altijd spelen en winnen. Als je dan merkt dat je niet zoveel kansen krijgt als je ploeggenoten, dan is dat moeilijk om te verteren." James wilde vorig jaar al vertrekken uit Madrid, maar Real gaf daar destijds geen toestemming voor. "Ik mocht helaas niet vertrekken van de club, ook al had Zidane zijn basisteam al staan."

"Ik wilde ergens heen gaan waar ik speeltijd zou krijgen. Dan had ik de supporters van Real kunnen achterlaten met mooie herinneringen aan mijn beginperiode. Ik kwam uiteindelijk toch tot 36 doelpunten en 42 assists. Afgelopen seizoen was één van de grootste dieptepunten uit mijn loopbaan, maar godzijdank ben ik nog jong (29 jaar, red.) en heb ik nog jaren voor me liggen om gelukkig te worden", zo besluit James.