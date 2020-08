‘AS Roma houdt rekening met lage transfersom voor dure Karsdorp’

Het is nog de vraag waar de toekomst van Rick Karsdorp ligt. De 25-jarige vleugelverdediger werd afgelopen seizoen verhuurd aan Feyenoord, maar de Rotterdammers hebben niet de middelen om hem definitief over te nemen van AS Roma. De Italiaanse club gaat in de komende weken bepalen of Karsdorp mag vertrekken of toch nog een nieuwe kans krijgt om een basisplaats af te dwingen in het elftal van trainer Paulo Fonseca.

Voetbal International claimde vorige week dat er ‘verrassend veel belangstelling’ voor Karsdorp bestaat. Schalke 04, Southampton, Besiktas, Napoli, Atalanta, FC Augsburg en Olympiacos werden genoemd als gegadigden voor de drievoudig Oranje-international. La Gazzetta dello Sport houdt er een andere lezing op na en schrijft maandagochtend dat interesse is vanuit Nederland en Engeland, al stelt de Italiaanse sportkrant dat dit geen clubs vanuit de Premier League betreffen. Wel heeft Karsdorp in Engeland een ‘goede mogelijkheid’ om zijn carrière ‘opnieuw te lanceren’.

Het is de vraag welke clubs in Nederland dan voor hem in de markt zouden zijn, daar de transferwaarde van Karsdorp momenteel op vijf tot zes miljoen euro wordt geschat. Feyenoord beschikt in ieder geval niet over de middelen om hem definitief over te nemen van de Romeinen en de vleugelverdediger liet een aantal maanden geleden tegenover de NOS al doorschemeren dat de kans klein was dat hij komend seizoen in Rotterdam-Zuid actief zou zijn. Er is een kleine mogelijkheid dat Karsdorp een nieuwe kans krijgt bij AS Roma, maar La Gazzetta dello Sport acht het aannemelijker dat hij verkocht gaat worden.

Karsdorp drukt met zijn jaarsalaris van ruim twee miljoen euro zwaar op de begroting van AS Roma. De Romeinen zouden hem van de hand willen doen om ruimte te kunnen creëren voor versterkingen. Er zal echter wel genoegen genomen moeten worden met een fors verlies, daar Karsdorp in de zomer van 2017 voor zeventien miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord. Mede door blessureleed werd zijn verblijf in de Italiaanse hoofdstad geen doorslaand succes en voorlopig kwam hij tot vijftien officiële wedstrijden voor AS Roma.