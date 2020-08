‘Elia heeft niets meer van ze vernomen, we wachten nog altijd’

FC Twente heeft nog altijd interesse in het terughalen van Eljero Elia en de inmiddels clubloze vleugelaanvaller is naar eigen zeggen altijd bereid om te praten met het bestuur van de Tukkers. Een afspraak tussen beide partijen is echter nog altijd niet gemaakt, zo verzekert zaakwaarnemer Frank Schouten maandag in gesprek met TC Tubantia.

"Eljero heeft vorige week maandag toen hij aankwam in Nederland, de club direct laten weten dat hij beschikbaar is om te luisteren naar de plannen van FC Twente", zo benadrukt de zakelijk adviseur van de 33-jarige buitenspeler, die onlangs vertrok bij Istanbul Basaksehir. "Tot vandaag hebben we van Twente nog niet gehoord wanneer die afspraak zou kunnen plaatsvinden. Eljero heeft aangegeven open te staan voor een gesprek, maar wij hebben niets meer vernomen van Twente en wachten nog altijd op Twente." Volgens technisch directeur Jan Streuer is Elia nog altijd een 'serieuze optie' voor de club uit Enschede.

Voetbal International wist zondag te melden dat FC Utrecht vol inzet op de komst van Elia naar de Domstad. De ploeg van trainer John van den Brom lijkt voorlopig over betere papieren te beschikken dan FC Groningen en ADO Den Haag, twee clubs die eveneens in verband zijn gebracht met de dertigvoudig international van het Nederlands elftal. Het Algemeen Dagblad kwam echter met het bericht dat Elia maandagavond praat met Basaksehir over een eventuele voortzetting van de samenwerking.

Streuer sprak zich begin al uit over de eventuele komst van Elia naar de Grolsch Veste. "Het ligt er natuurlijk aan wat die jongen zelf wil. Hij heeft een leeftijd waarop je kunt zeggen: 'Ik speel, bijvoorbeeld, nog twee jaar'. Als je dat in Nederland wil doen, moet je kijken wat wel en niet kan." De ‘td’ hoopt natuurlijk dat de keuze van Elia op FC Twente valt. "De topclubs, Ajax, Feyenoord, PSV en AZ, zullen zich waarschijnlijk niet melden. Dan moet je het toch bij een andere club zoeken. En je kunt bij een club als FC Twente prima je carrière afsluiten", zo zei de Twente-bestuurder voor de camera van FOX Sports.