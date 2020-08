Kompany stopt per direct met voetballen en wordt hoofdtrainer

Vincent Kompany stopt per direct met voetballen. De 34-jarige verdediger houdt het definitief voor gezien en wordt per direct de nieuwe trainer van Anderlecht, zo bevestigen diverse Belgische media. Hij neemt het stokje over van Frank Vercauteren, die de club verlaat.

Kompany, 89-voudig international van de Rode Duivels, bracht vorige week bondscoach Roberto Martínez op de hoogte over zijn besluit om te stoppen met voetballen. Hij was voornemens om door te gaan tot aan het EK van volgend jaar, maar eerder dan verwacht houdt hij het voor gezien. Volgens Het Laatste Nieuws is het vertrek van Vercauteren en de aanstelling van Kompany het gevolg van de misverstanden en strubbelingen als het ging om de taakverdeling van het tweetal bij Anderlecht.

Volgens Sporza waren er al langere tijd spanningen tussen Kompany en Vercauteren. Kompany zou de speelstijl van Josep Guardiola willen overbrengen bij Anderlecht, terwijl Vercauteren pragmatischer en meer resultaatgericht zou zijn als trainer. Kompany beschikt nog niet over al zijn trainerspapieren, maar sinds vrijdag staat hij ingeschreven in de Pro Licence-opvolging, wat volgens licentiemanager Nils Van Branteghem genoeg is om te fungeren als hoofdtrainer in de hoogste Belgische afdeling.

Kompany werd opgeleid door Anderlecht en verdiende in 2006 een transfer naar Hamburger SV. Twee jaar later vertrok hij naar Manchester City, waar hij tot 2019 bleef en grote successen vierde. Vorig jaar keerde hij terug als speler/trainer bij Anderlecht. Zijn dubbelrol bleek te veel van het goede, waarna Anderlecht Simon Davies aanstelde en later Vercauteren. Maandagmiddag volgt een persconferentie, waarin Kompany en Anderlecht dieper zullen ingaan op het genomen besluit.