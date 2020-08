Klopp: ‘Is dan het antwoord ’nee‘, dan is het gedaan met mij als trainer’

Jürgen Klopp is mateloos populair bij Liverpool, dat onder zijn leiding recentelijk de Champions League en de Engelse landstitel veroverde. De Duitse manager weet echter ook dat hij niet het eeuwige leven heeft als voetbaltrainer. Klopp sluit dan ook niet uit dat hij in 2024, wanneer zijn contract bij Liverpool afloopt, definitief een punt zet achter zijn trainersloopbaan.

"Ik neem tegen die tijd een jaar vrij en zal mijzelf dan afvragen of ik het voetbal mis", zo verklaart Klopp in een interview met Sportbuzzer. "Is dan het antwoord ‘nee’, dan is het gedaan met de trainer Jürgen Klopp." De Liverpool-manager zal bij een eventueel afscheid één ding niet missen aan het trainersvak: "De ongelooflijke spanning die er kort voor de aftrap van een wedstrijd is, dat kan me echt gestolen worden."

'Je wilt Klopp niet teleurstellen om hij vertrouwen geeft'

Voorlopig ziet Klopp echter nog voldoende uitdagingen bij Liverpool. "We verdedigen geen prijzen, we willen juist nieuwe veroveren. We zijn pas net begonnen met het winnen van prijzen", zo geeft de kampioensmanager in duidelijke bewoordingen aan. Klopp ziet ook nog geen verzadiging bij zijn spelers. "Iedereen kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen, we willen het allemaal nóg beter doen. Tegenstanders over het hele veld opjagen en doorgaan met het zijn van een haast onverslaanbare ploeg."

Michael Ballack, voormalig aanvoerder van de Duitse ploeg, ziet in Klopp de ideale opvolger van Joachim Löw als bondscoach. "Waarom zou één van de beste trainers ter wereld daar geen kandidaat voor zijn?", vroeg hij zich onlangs af in gesprek met Sportbuzzer. "De vraag is niet of hij daar de kwaliteiten voor heeft, maar of Klopp daar ook trek in heeft. Hij verkeert in de luxepositie dat hij overal uit kan kiezen. Mocht Klopp het trainen van een club ooit zat zijn, dan zou bondscoach worden geweldig zijn voor hem én de nationale ploeg. Die connectie zou echt perfect zijn."