Kees Jansma geeft Barcelona geen kans: ‘Hij heeft zijn woord gegeven’

Bondscoach Ronald Koeman wordt in de Spaanse media naar voren geschoven als topkandidaat om Quique Setién op te volgens als trainer van Barcelona. De Nederlandse trainer heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit graag nog eens aan de slag zou gaan in het Camp Nou, maar desondanks weigerde hij in januari een voorstel van Barcelona. Hij gaf aan de KNVB trouw te blijven en Kees Jansma verwacht dat Koeman dat nu opnieuw doet.

Volgens Mundo Deportivo zou een akkoord niet ver weg meer zijn en de aanwezigheid van Koeman in Barcelona afgelopen weekend werkte als olie op het vuur voor de Spaanse media. Jansma, voormalig perschef van Oranje, verwacht dat Koeman gewoon bij het Nederlands elftal blijft. “Daar ben ik niet bang voor. Koeman zou het misschien wel heel graag willen en Barcelona ook wel, maar hij heeft zijn woord gegeven. Niet al te lang geleden heeft hij gezegd dat hij het hier echt afmaakt. Dus daar gaat hij niet van terugkomen, daar ben ik niet bang voor", zegt hij tegenover FOX Sports.

Koeman beschikt in zijn contract bij de KNVB dat hij onder bepaalde voorwaarden kan vertrekken als Barcelona zich voor hem meldt. Desondanks gaat de sportpresentator ervan uit dat Koeman bondscoach blijft van het Nederlands elftal. “Ja, dat denk ik wel. Ik geloof echt niet dat hij tussentijds gaat zeggen: Joh, ik heb een paar maanden terug gezegd dat ik weg kan, maar ik blijf. Maar daar kom ik nu op terug. Ik geloof niet dat hij dat gaat doen.” Naar verluidt wordt Setién maandag ontslagen bij Barcelona. Behalve Koeman zou ook de clubloze Mauricio Pochettino in beeld zijn bij de Catalanen.