‘Met Sancho erbij waren die kansen van Manchester United erin gegaan’

Manchester United miste in de halve finale van de Europa League tegen Sevilla (2-1 nederlaag) met name kort na rust legio kansen. Het kwam het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer duur te staan, want in de slotfase sloeg invaller Luuk de Jong keihard toe namens de Spanjaarden. Oud-speler Paul Scholes legde na afloop de vinger op de zere plek van the Red Devils.

"Als Manchester United prijzen wil winnen, dan wordt het tijd dat er geld wordt uitgegeven", aldus Scholes in zijn analyse namens BT Sport. "Ze hebben vanavond voldoende kansen afgedwongen, zeker in de vijftien minuten na rust hadden er doelpunten moeten vallen. Met Jadon Sancho erbij waren die kansen erin gegaan." Manchester United zat lange tijd achter de vleugelaanvaller van Borussia Dortmund aan, zonder daarbij succesvol te zijn. De Duitsers lieten vorige week maandag bij monde van technisch directeur Michael Zorc weten dat Sancho niet langer zal worden verkocht.

Scholes hoopt dan ook dat er door alsnog een bod op Sancho wordt neergelegd in Dortmund voor Sancho. De analist vindt sowieso dat Manchester United behoorlijk moet uitgeven op de transfermarkt om aansluiting te vinden met de top in Engeland en Europa. "Er wordt gesproken over flinke uitgaven voor centrumspitsen en vleugelaanvallers, maar die miljoenen leveren je uiteindelijk wel doelpunten op", zo oordeelt Scholes.

Scholes was daarnaast ook niet bepaald mild over de verdediging van Manchester United in de ontmoeting met Sevilla. "Dat tweede doelpunt was echt schokkend, terwijl United de betere ploeg was", zo treurde de voormalig middenvelder van de Engelse grootmacht. "Victor Lindelöf mag als centrumverdediger zijn ogen niet van de aanvaller (De Jong, red.) afhouden. De manier waarop hij zijn lichaam gebruikt is echt helemaal verkeerd."