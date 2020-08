Heerenveen verdient ‘enkele tonnen’ met verkoop Hicham Faik

SC Heerenveen neemt afscheid van Hicham Faik. Technisch manager Gerry Hamstra bevestigt tegenover Voetbal International dat de middenvelder wordt verkocht aan Al-Faisaly. Zodoende komt er al na een jaar een einde aan de samenwerking tussen Heerenveen en Faik, die een jaar geleden overkwam van het Belgische Zulte Waregem.

“Er zijn nog een paar laatste formaliteiten aan de kant van de kopende club, daarna gaat er een klap op”, zo laat Hamstra weten aan het weekblad over de aanvoerder. Naar verluidt ontvangt Heerenveen enkele tonnen voor de 27-jarige middenvelder, die in Nederland eerder speelde voor Excelsior, Roda JC Kerkrade en Almere City. Het contract van de voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag in het Abe Lenstra Stadion liep nog twee jaar door.

Voor een vervanger van Faik hoeft Heerenveen de transfermarkt niet meer op. De club sloot reeds een deal met Anderlecht over de huur van Sieben Dewaele. De 21-jarige controlerende middenvelder kwam drie weken geleden binnen in Friesland. Ook FC Twente en NAC Breda hoopten de Belgisch jeugdinternational in te lijven. Erwin Mulder (Swansea City) en Joaquín Fernández (River Plate) zijn de andere versterkingen van Heerenveen deze transferperiode.