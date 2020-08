‘Topkandidaat Koeman heel dicht bij akkoord met Barcelona’

Barcelona en Ronald Koeman zijn heel dicht bij een akkoord, zo weet Mundo Deportivo maandag te melden. De bondscoach van Oranje kan in het Camp Nou een tweejarig contract tekenen, al zal er halverwege wel een evaluatie volgen met de voorzitter. Josep Maria Bartomeu is de huidige preses en een groot voorstander van de komst van Koeman, maar het is mogelijk dat er in januari 2021 een andere president wordt gekozen.

Bartomeu heeft volgens bovengenoemde krant gesprekken met verschillende kandidaten gevoerd in de zoektocht naar een opvolger van Quique Setién en Koeman wordt na de gesprekkenronde aangemerkt als de meest geschikte kandidaat. De Nederlandse coach heeft een speciale clausule in zijn contract bij de KNVB waardoor hij tussentijds richting Barcelona kan vertrekken. De Catalaanse grootmacht hoopt echter niet al teveel kwijt te zijn aan een afkoopsom voor Koeman, zo klinkt het.

Mundo Deportivo benadrukt daarnaast de heldenstatus die Koeman heeft in Barcelona. De oud-verdediger schoot de club namelijk naar de winst in de Europa Cup 1-finale tegen Sampdoria (1-0) in 1992. Daarnaast wordt zijn werk bij het Nederlands elftal geroemd. Met verschillende jonge en talentvolle spelers is na een donkere periode de weg omhoog weer ingeslagen. Men denkt tevens dat Koeman wel raad weet met de verschillende vedetten in de kleedkamer van Barcelona.

De komst van Koeman is ondanks de ambities nog niet voor honderd procent rond, zo wordt ook duidelijk naar voren gebracht door de Spaanse krant. Er zijn wel volop gesprekken met de bondscoach, die zondag gespot werd op het vliegveld van Barcelona, en diens zaakwaarnemer Rob Jansen. Met het oog op de presidentsverkiezingen wil men Koeman niet langer dan twee seizoenen binden, wat eventueel voor een kink in de kabel kan zorgen. De Oranje-trainer weet echter ook dat deze kans waarschijnlijk niet weer voorbijkomt, waardoor de verwachting is dat er op korte termijn een akkoord wordt gesloten tussen alle partijen.