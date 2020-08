‘Voor mij was de transfer naar Ajax misschien een te grote stap’

Ajax speelt tijdens het trainingskamp in Oostenrijk aanstaande zaterdag tegen Red Bull Salzburg, de club van Rasmus Kristensen. De Deense verdediger werd in de winter van 2018 voor 5,5 miljoen euro aangetrokken door de Amsterdammers. Anderhalf jaar later vertrok hij al uit de Johan Cruijff ArenA, zonder veel speelminuten in de hoofdmacht. Terugkijkend op zijn periode in Amsterdam trekt de Deens international een duidelijke conclusie: “Om eerlijk te zijn: ik was niet goed genoeg.”

In de zomer van vorig jaar telde Red Bull Salzburg vijf miljoen euro neer voor Kristensen. De rechtsback had bij Ajax te maken met stevige concurrentie, onder meer van Noussair Mazraoui en Joël Veltman. Ondanks zijn geringe speeltijd zegt hij genoten te hebben bij Ajax. Voetballend kwam hij naar eigen zeggen tekort. “De andere spelers waren beter dan ik, zo simpel is het”, zegt hij in gesprek met Ajax Showtime. “Dat moest ik gewoon accepteren. Ik wilde spelen, maar ik heb respect voor de trainer en de andere spelers. Zij waren beter dan ik.”

In de voorbereiding van het seizoen 2019/20 sprak Kristensen met trainer Erik ten Hag. “Hij vertelde mij dat mijn kansen om te spelen niet zo goed waren. Voor mij was dat geen probleem om te horen”, aldus Kristensen. “Het is moeilijk, maar ik wilde graag spelen en dus kwamen we overeen dat ik ergens anders ging spelen. Zo gaat dat in het voetbal. Zolang er respect is, is dat ook geen probleem. En het respect voelde ik altijd, ook van Overmars (directeur spelerszaken, red.).”

In een seizoen waarin Ajax de landstitel en de TOTO KNVB Beker won, en ook de halve finale van de Champions League bereikte, kwam Kristensen tot negentien wedstrijden in alle competities. “Dat ik zoveel voor een van de beste teams in de wereld heb mogen spelen, is niet slecht.” Na anderhalf seizoen trok hij de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. Spijt van zijn transfer naar Ajax heeft hij nooit gehad. “Nee, geen seconde. Voor mij was de transfer naar Ajax op dat moment misschien een te grote stap. Maar ik ben er zoveel beter geworden. Mijn techniek en passing is nu veel beter. Het is de beste keuze die ik kon maken. De anderhalf jaar in Amsterdam zijn voor mij erg belangrijk geweest voor de rest van mijn carrière.”