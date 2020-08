‘We gaan proberen om de Max Verstappen van de Eredivisie te zijn’

FC Utrecht wil komend seizoen de top drie bestormen en in dat kader werden reeds Justin Hoogma (gehuurd van TSG Hoffenheim), Django Warmerdam (afkomstig van FC Groningen) en Daniel Arzani (gehuurd van Manchester City) aangetrokken. Daarnaast is er serieuze belangstelling voor Eljero Elia, Mimoun Mahi en Jan Paul van Hecke. Aan de andere kant is de kans groot dat Gyrano Kerk de club nog voor de start van het nieuwe seizoen verlaat.

"Men is wel geïnteresseerd in Kerk, ja", verklaart clubeigenaar en voorzitter Frans van Seumeren tegenover FOX Sports. "We doen er alles aan om hem te behouden, maar alles heeft natuurlijk wel een prijs. Er zijn altijd drie partijen: de kopende partij, de verkopende partij en de speler. En die moeten alle drie gelukkig zijn. Met Kerk, en ik denk dat we nog niet uitgeshopt zijn, denk ik dat we een hartstikke goed elftal neer kunnen zetten." Eventuele namen worden echter niet genoemd. "Daar ga ik verder niet op in."

Van Seumeren zag FC Utrecht onlangs met 5-1 verliezen van Ajax in vriendschappelijk verband. Ondanks de grote ambities zijn er echter nog geen zorgen bij hem. "Ik zat voor de televisie en dan ben je natuurlijk niet heel erg gelukkig." Van Seumeren zag echter ook een lichtpuntje in de Johan Cruijff ArenA. "De tweede helft ging een stuk beter en het is een oefenpartij. Er waren bij ons een aantal spelers niet aanwezig. We moeten maar lessen trekken uit de fouten die gemaakt zijn."

De ambitieuze Van Seumeren verwacht dat FC Utrecht de zesde plaats van afgelopen seizoen gaat verbeteren. "Ik denk dat we vierde of vijfde worden. We gaan, en dat zegt technisch directeur Jordy Zuidam ook, proberen om de Max Verstappen van de Eredivisie te zijn. We willen de top aanvallen", aldus de voorzitter, die kort ingaat op de eventuele komst van Wesley Sneijder. "Nou kijk, dat ligt aan Wesley. Als Wesley fit is en hij gaat trainen, en hij komt topfit op de club, dan zou ik het geweldig vinden als hij nog een jaartje met FC Utrecht mee gaat voetballen. Dus de bal ligt bij hem."