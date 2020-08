Einde verhaal Setién in Camp Nou: Barcelona bevestigt ontslag

Quique Setién is ontslagen als trainer van Barcelona, zo heeft de Spaanse topclub bekendgemaakt. Het ontslag van de coach was onafwendbaar na de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Setién verloor met 2-8 van Bayern München, waardoor het slechts een kwestie van tijd was voordat hij de lijn uitgestuurd zou worden. De trainer heeft het zeven maanden volgehouden in het Camp Nou. Ronald Koeman gaat Setién naar alle waarschijnlijk opvolgen. Barcelona stelt in zijn persbericht dat de nieuwe trainer binnen enkele dagen al gepresenteerd wordt.

Setién werd in januari aangesteld door Barcelona als trainer van de ontslagen Ernesto Valverde. Met een nieuwe trainer voor de groep hoopte de club op betere tijden, maar voetballend werd het er niet beter op en ook de prestaties gingen achteruit. De landstitel werd uit handen gegeven aan Real Madrid, waarna al geruchten de ronde gingen over een aanstaand ontslag. Setién mocht aanblijven en zag hoe zijn ploeg de kwartfinale van de Champions League wist te bereiken door Napoli in de return met 3-1 te verslaan.

In de kwartfinale van het miljardenbal in Lissabon ging het fout tegen Bayern. De Duitse grootmacht had geen kind aan Barcelona en zette een historische uitslag neer. Direct na de 2-8 nederlaag waren Spaanse media ervan overtuigd dat Setién moest vertrekken en de lijstjes met kandidaten vulden de kranten. Ronald Koeman is de voornaamste gegadigde om het stokje over te nemen van Setién. De bondscoach van Oranje zou zelfs dinsdag al officieel worden gepresenteerd in het Camp Nou, zo meldt onder meer Mundo Deportivo.

Koeman krijgt van voorzitter Josep Maria Bartomeu de voorkeur boven clubicoon Xavi, momenteel verbonden aan Al-Sadd, en de clubloze Mauricio Pochettino. Voor de Nederlandse coach ligt een tweejarig contract klaar. Koeman was in januari al in beeld als opvolger van Valverde, maar destijds wilde hij nog niet instappen bij de nummer twee in LaLiga van afgelopen seizoen. Door zijn terugkeer in Barcelona gaat Koeman volgend jaar niet met het Nederlands elftal naar het door de coronacrisis uitgestelde EK.