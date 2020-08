Ten Cate pleit voor rigoureuze verandering bij Barcelona en wijst naar Messi

Henk ten Cate vindt dat het roer moet worden omgegooid bij Barcelona. In een interview met De Telegraaf laat de voormalig assistent-trainer van de Catalanen weten niet verrast te zijn door de desastreuze uitschakeling in de Champions League. Hij ziet Barcelona al twee jaar minder presteren en volgens de Nederlandse trainer zijn er grote veranderingen op komst. “Het gaat nog een hete zomer worden in Barcelona”, verwacht Ten Cate.

Na de 2-8 nederlaag in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München is het een kwestie van tijd voordat trainer Quique Setién de laan wordt uitgestuurd. Ook de positie van technisch directeur Eric Abidal staat onder druk. Ten Cate leeft mee met zijn voormalige werkgever, al is hij niet verrast. “Het is al een tijdje minder”, zegt hij in de krant. “Vorig seizoen was het nog wel voldoende om kampioen te worden, maar dat was ook het eerste seizoen van Real zonder Ronaldo. Dit seizoen heeft het de hele tijd gerommeld bij de club, met onder andere de vervanging van Ernesto Valverde door Quique Setién, een wisseling die niet goed heeft uitgepakt.”

Ten Cate benadrukt dat Barcelona al zeventien jaar lang onafgebroken aan de top staat. Het meest succesvolle tijdperk uit de clubgeschiedenis kan volgens hem niet los gezien worden van de aanwezigheid van Lionel Messi. De Argentijnse aanvaller heeft de club veel gebracht, maar volgens Ten Cate maakt de afhankelijkheid van Messi het elftal kwetsbaar. “Een van de meest kenmerkende momenten van de wedstrijd tegen Bayern was voor mij de situatie waarin Messi werd ingespeeld, terwijl hij tussen drie tegenstanders stond, de bal verloor en vervolgens geen enkele poging deed om de bal te heroveren, waarna Bayern een tegenaanval plaatste en scoorde. Natuurlijk is Messi nog altijd een heel goede speler, maar hij is niet meer de Messi van vier jaar geleden”, stelt Ten Cate. “Dat is ook normaal. Welke speler blijft vijftien jaar onafgebroken aan de wereldtop? Dat kost zoveel energie. Dan is het logisch dat er wat sleet op komt.”

Het spel van Barcelona is doorgaans afgestemd op Messi. “Het zou verstandig zijn om hem een beetje uit de wind te houden en het team anders in te richten. Maar de vraag is of hij dat zal accepteren”, aldus Ten Cate. “Barcelona zal daarom ook moeten gaan toewerken naar een leven na Messi, want niemand heeft het eeuwige sportleven, ook hij niet. Wat ik wel hoop, is dat een fenomeen als Messi, dat zoveel heeft betekend voor de club, de ruimte wordt geboden om zelf te beslissen over zijn toekomst. Dat zou ik hem gunnen.”