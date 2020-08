Spanje looft Sevilla en De Jong: ‘Ajax zou wellicht niet hebben gewonnen’

Sevilla plaatste zich zondagavond voor de finale van de Europa League. Dankzij een laat doelpunt van invaller Luuk de Jong won het team van Julen Lopetegui met 2-1 van Manchester United en wacht vrijdag een finale tegen Internazionale of Shakhtar Donetsk. Het is voor de Zuid-Spaanse club alweer de zesde (!) finale sinds 2006. De media in Spanje zijn lyrisch over de prestatie van Sevilla in Europa en komen superlatieven tekort om smaakmakers als Yassine Bounou, Jesús Navas en Julen Koundé te omschrijven. Ook het productieve aandeel van De Jong wordt belicht. “Dit was zonder meer een van de belangrijkste doelpunten in de loopbaan van De Jong”, zo oordeelt Marca.

Finale van de Europa League of niet, de kranten in Spanje geven doorgaans alleen cijfers aan de échte topclubs. Het is goed zoeken naar beoordelingen voor de spelers van Lopetegui. Bij Estadio Deportivo krijgt De Jong een zeven. “Hij komt vaak niet veel in het spel voor, maar als dat wél het geval is, dan is het om de bal op doel te werken. En nu gebeurde iets wat normaal niet het geval is: hij faalde niet. De Nederlander had in de extra tijd voor de beslissing kunnen zorgen, maar hij faalde in de pass.” Voor ElDesmarque is er geen twijfel over mogelijk: met een acht hoeft De Jong alleen voorrang te verlenen aan Bounou, die zelfs een tien kreeg. “Wie had dat gedacht? Een heel seizoen wordt er aan De Jong getwijfeld en zet men vraagtekens bij zijn rendement. En dankzij zijn doelpunt staat Sevilla opnieuw in een finale. Hij kreeg één kans en hij benutte deze meteen. Hij scoort niet heel veel, maar al zijn doelpunten zijn goud waard.”

“Néé, niet alle Spaanse teams liggen uit Europa. Altijd rest ons nog Sevilla omdat de Europa League altijd het toernooi is dat overblijft voor Sevilla”, zo schrijft AS, verwijzend naar de eliminatie van Real Madrid en Barcelona in de kwartfinale van de Champions League én het feit dat Sevilla voor de zesde keer in de geschiedenis in de finale van het toernooi om de UEFA Cup/Europa League staat. De vijf finales werden bovendien stuk voor stuk gewonnen. “De duivel was dit keer niet in het rood maar in het rood-wit gekleed. Er moet inmiddels een andere naam voor het toernooi worden bedacht: Sevilla League. Manchester United was heel veel Manchester United in Keulen, maar tegen de duivel, en in deze competitie is Sevilla de duivel, in de hel is niemand opgewassen.”

“Opnieuw een finale, nog één”, zo valt bij Marca te lezen. “De Europa League ruikt naar het Ramón Sánchez Pizjuan. Het maakt niet uit dat het dit keer in Duitsland wordt gespeeld. Sevilla slaagt er altijd in om de beker zo vaak mogelijk te zien. Een achterstand werd omgebogen en nu is het wachten op de tegenstander. De reddingen van Bounou, de goal van De Jong, de rushes van Jesús Navas en Sergio Reguilón. Het was puur Sevilla, puur Europa League. De zesde is binnen handbereik.” De meest verkochte sportkrant van Spanje staat ook stil bij de rol van Lopetegui. “Het is natuurlijk voetbalfictie, denkbeeldige theorie. Maar wat als de Spaanse voetbalbond Lopetegui niet enkele dagen vlak voor het WK had ontslagen? En wat als Real Madrid achter Lopetegui was blijven staan toen het wat minder ging? Niemand heeft het antwoord, maar steeds vaker wordt Lopetegui omringd door de vraag: ‘En wat als?’ Wellicht zou Spanje nu twee WK’s hebben gewonnen en zou Ajax niet van Real Madrid hebben gewonnen. Wie weet, laten we het bij ‘wat als’ houden. De Sevilla-fans zullen daar zeker waardering voor kunnen opbrengen.”

Sport is ook onder de indruk. “De zesde halve finale van Sevilla… En de zesde finale! Het had niet op een andere manier in deze Europa League-campagne gekund”, zo valt in de Catalaanse sportkrant te lezen. “Sevilla is niet voor niets de koning. Vanwege avonden als deze. Vanwege avonden waarop het stroef loopt. Wanneer men de handdoek in de ring lijkt te gooien, wanneer de tegenstander maar druk blijft zetten en zetten, wanneer de benen beginnen te wankelen, wanneer je het niet verdient… Dat is wanneer Sevilla opstaat. En Bounou. En Lopetegui. En Ever Banega. En Navas. En iedereen, al was het zonder deze vier allemaal veel moeilijker geweest. De wissels waren doorslaggevend. Lopetegui zorgde ervoor dat de wedstrijd tot bedaren kwam en Sevilla vond de weg naar het succes. Navas bracht opnieuw redding. De eeuwige vleugelspeler gaf een voorzet waar De Jong alleen maar zijn voet tegenaan hoefde te zetten.”

Ook Mundo Deportivo staat stil bij het aandeel van Lopetegui. “Hij heeft in een jaar tijd een heerlijk team samengesteld, een team dat goed en aantrekkelijk voetbal speelt maar bovenal veel strijd toont. Lopetegui is een trainer die iedereen wel bevalt. Wellicht ook wel omdat men van mening is dat Lopetegui onrecht is aangedaan in het voetbal", verwijst de krant naar de twee ontslagen die elkaar rap opvolgden. "Hij wees Spanje de juiste weg om het WK te kunnen winnen, of om daar in ieder geval een goede kans op te maken, maar de interesse van Real Madrid gooide roet in het eten. En in het Santiago Bernabéu, na een veelbelovende start met goed voetbal, werd hij na amper drie maanden op straat gezet zonder dat men door had dat in het post-Cristiano Ronaldo-tijdperk de ene of de andere trainer niet het probleem was. Monchi gaf Lopetegui de teugels van Sevilla omdat hij inzag dat Lopetegui met Spanje en Real Madrid geen successen boekte omdat hij geen toestemming daarvoor kreeg of zelfs niet de tijd. Men zegt dat Sevilla nooit opgeeft en Lopetegui, die de moed nooit heeft opgegeven, heeft alle reden om trots te zijn.”