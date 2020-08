Summerville kan kort na contractverlenging verder bij andere Eredivisionist

Feyenoord bereikte eerder deze maand een akkoord met Crysencio Summerville over een nieuw contract, maar mogelijk ligt zijn directe toekomst toch bij een andere club in de Eredivisie. De Zuid-Limburgse streekomroep ZO-NWS meldt zondagavond dat de achttienjarige aanvaller door Fortuna Sittard wordt gezien als een 'heel interessante speler' om de selectie te versterken.

De gehele technische afdeling, inclusief trainer Kevin Hofland, zou positief zijn over de jonge rechtsbuiten van Feyenoord. Technisch manager Sjors Ultee wil echter niet ingaan op de naam van Summerville. "Wat ik wel hierover kan zeggen is dat we op dit moment de prioriteit hebben liggen bij het aantrekken van een centrale spits. Dat is namelijk een positie die financieel gezien duurder zal zijn ook. Als dat geregeld is, dan zullen we de positie van rechtsbuiten verder gaan invullen", maakt hij duidelijk.

Summerville werd eerder in verband gebracht met Wolverhampton Wanderers, Anderlecht, Rangers FC en Red Bull Salzburg. Wolverhampton zou afgelopen seizoen zelfs tevergeefs een miljoenenbod hebben gedaan op Summerville. Zijn club zag een vertrek niet zitten en ondernam een poging om de jeugdexponent langer vast te leggen. Feyenoord Transfermarkt meldde dat de club daarin is geslaagd en dat hij vermoedelijk gaat bijtekenen tot medio 2025.

Feyenoord ziet toekomst in de jongeling, die afgelopen seizoen op huurbasis actief was bij ADO Den Haag en nog wacht op zijn eerste minuten voor de Rotterdamse club. Volgens Feyenoord Transfermarkt zijn er tijdens de onderhandelingen tussen Feyenoord en het kamp-Summerville 'duidelijke afspraken' gemaakt omtrent de speeltijd die hij zal krijgen. Het is de vraag hoe die afspraken zich verhouden tot een mogelijke verhuurperiode in Sittard.