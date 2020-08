Eljero Elia dicht bij terugkeer in de Eredivisie

Eljero Elia is dicht bij een transfer naar FC Utrecht, zo meldt Voetbal International zondagavond. De buitenspeler staat eveneens in de belangstelling van FC Twente, ADO Den Haag én FC Groningen, maar op dit moment lijkt Utrecht de beste papieren te hebben. Eerder op de avond berichtte fankanaal UtrechtFans al over de mogelijke komst van Elia, die transfervrij kan worden aangetrokken na zijn vertrek bij Istanbul Basaksehir.

Elia speelde vorige week woensdag zijn laatste wedstrijd voor Basaksehir: de 33-jarige aanvaller stond in een groot gedeelte van de tweede helft op het veld in de verloren achtste finale tegen FC Kopenhagen (3-0) in de Europa League. Hij beschikte over een aflopend contract in Turkije en ging niet in op de avances van Istanbul Basaksehir om bij te tekenen, ondanks dat de club afgelopen seizoen de eerste landstitel in de clubgeschiedenis vierde. Volgens het Algemeen Dagblad gaat Elia maandagavond echter om de tafel met Basaksehir om toch over een nieuw contract te praten.

Elia geniet na het afgelopen seizoen interesse uit onder meer Engeland, Italië en Turkije, terwijl ook meerdere clubs uit de Eredivisie belangstelling toonden. Clubeigenaar Frans van Seumeren van FC Utrecht hintte onlangs tijdens een clubbijeenkomst al naar de komst van twee 'klassespelers'; volgens geruchten gaat het mogelijk om Elia en Mimoun Mahi, die momenteel bij FC Zürich speelt maar al wekenlang op de verlanglijst van de Eredivisionist staat.

FC Utrecht hoopt komend seizoen de top drie te bestormen en verwelkomde al drie nieuwe spelers: Justin Hoogma (gehuurd van TSG Hoffenheim), Django Warmerdam (afkomstig van FC Groningen) en Daniel Arzani (gehuurd van Manchester City). Het aantrekken van Elia past in de ambitieuze plannen van de club. In het afgelopen seizoen eindigde FC Utrecht als nummer zes, terwijl het ook de finale van de TOTO KNVB Beker bereikte, die nooit werd afgewerkt.