‘Arek Milik spreekt veto uit en wil slechts naar één club vertrekken’

AS Roma tast vooralsnog mis bij Arek Milik. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Serie A heeft zich bij Napoli gemeld met een bod van twintig miljoen euro plus middenvelder Cengiz Ünder, maar het is Milik zelf die een transfer afhoudt. De spits heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Juventus, zo meldt Sky Italia zondagavond.

Milik beschikt bij Napoli over een contract tot medio 2021. Omdat hij een verlenging van zijn verbintenis vooralsnog weigert, ligt een vertrek deze zomer voor de hand. Napoli hanteert een vraagprijs van vijftig miljoen euro en op dit moment lijkt geen enkele club bereid om daaraan te voldoen. Roma hoopte op succes met een creatieve oplossing, door de diensten van Ünder aan te bieden in Napels.

Het is niet bekend hoe Napoli aankijkt tegen dat voorstel, maar Milik zou zelf al zijn veto hebben uitgesproken. Ondanks de tumult waarin Juventus verkeert na het ontslag van trainer Maurizio Sarri is de 26-jarige aanvaller uit Polen vastberaden om naar Turijn te verkassen. Hij hoopt de nieuwe aanvalsleider te worden in de ploeg van trainer Andrea Pirlo, zo luidt de berichtgeving. Vorig seizoen maakte Milik voor Napoli 11 doelpunten in 26 competitieduels.

Twee maanden geleden meldde Il Mattino dat Juventus werkt aan een bod van 45 miljoen euro op Milik, die in Turijn een vijfjarig contract zou kunnen signeren. Sindsdien is het echter relatief stil rondom de mogelijke transfer. In een eerder stadium werden Atlético Madrid en Tottenham Hotspur al in verband gebracht met de man die Ajax in 2016 voor een bedrag van 32 miljoen euro inruilde voor Napoli.