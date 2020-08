Aubameyang brengt supporters in extase met cryptische emoji

Pierre-Emerick Aubameyang kiest voor een langer verblijf bij Arsenal. De aanvaller heeft volgens The Telegraph overeenstemming bereikt met zijn club over een nieuw contract voor drie seizoenen. Hij omgerekend een slordige 278.000 euro per week verdienen, conform eerdere berichtgeving van de Daily Mirror. Het huidige contract van de Gabonees loopt over een jaar af.

De contractverlenging van Aubameyang komt niet als een grote verrassing. De afgelopen weken onderhandelde Arsenal met het management van de spits over een nieuwe verbintenis. Het ging onder meer over zijn salaris: Aubameyang verdient momenteel een kleine 200.000 euro per week en verlangde in de onderhandelingen over een nieuw contract een weeksalaris van circa 278.000 euro, wat neerkomt op 14,5 miljoen euro per jaar. Door deze forse eisen kwam het volgens de Daily Mail in januari niet van een transfer naar Chelsea, waar Aubameyang door zijn entourage aangeboden zou zijn.

De 31-jarige Aubameyang, die op 1 augustus zijn waarde andermaal bewees met twee doelpunten in de FA Cup-finale tegen Chelsea (2-1 zege), lijkt via Twitter te bevestigen dat witte rook over zijn toekomst aanstaande is. Zondagavond plaatst hij een cryptische tweet met drie puntjes en een zandloper-emoji, een boodschap die door supporters wordt opgevat als een bevestiging dat het nieuws spoedig officieel wordt bekendgemaakt. Arsenal heeft nog niets gemeld via de officiële kanalen.

Onder meer Barcelona en Internazionale werden genoemd als gegadigden om Aubameyang weg te kapen bij Arsenal, maar manager Mikel Arteta deed een beroep op zijn aanvoerder om bij te tekenen in Londen. Als het lukt om Aubameyang langer vast te leggen, kan Arsenal terugkijken op een productieve week: vrijdag versterkte de nummer acht van het afgelopen Premier League-seizoen zich al met Willian, die transfervrij overkwam van Chelsea.