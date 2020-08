Beroemde journalist meldt vertrekwens Lionel Messi en gaat viraal

Lionel Messi wil Barcelona verlaten, zo verzekert Marcelo Bechler zondagavond. De Braziliaan staat nog steeds bekend als de eerste journalist die in 2017 de onverwachte toptransfer van Neymar naar Paris Saint-Germain aankondigde. Bechler verzekert nu dat Messi ervoor heeft gekozen om de gelederen van Barcelona te verlaten en zeker niet over een jaar, als zijn contract met de Catalanen ten einde loopt. Messi zou de club per direct willen verlaten.

De update van Bechler op Twitter inzake de toekomst van Messi gaat momenteel viraal, met meer dan 35 duizend likes en bijna 9 duizend retweets. Volgens de journalist gaat het om 'een weloverwogen beslissing' van Messi, die zijn intenties inmiddels aan voorzitter Josep Maria Bartomeu en consorten zou hebben doorgegeven. "Hij kan wellicht van mening veranderen als de club erin slaagt om hem op andere gedachten te brengen", voegde Bechler toe.

Atenção para a notícia: Messi quer deixar o Barcelona. Não em 2021. Agora. pic.twitter.com/XTcJwYIa2s — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2020

Bechler stelt op basis van 'bronnen binnen Barcelona' dat Messi zich nog nooit zo geïsoleerd heeft gevoeld binnen de club en dat hij niet te spreken is over de weg die Barcelona is ingeslagen sinds het gedwongen vertrek van Ernesto Valverde. De clubtopscorer aller tijden gaf eerder al openlijk aan dat Barcelona onder de huidige omstandigheden niet in staat zou zijn om een serieuze kandidaat voor de grote prijzen te zijn.

De smadelijke eliminatie in de kwartfinale van de Champions League is hard aangekomen bij Messi. Bayern München veegde in Lissabon de vloer aan met de Catalanen en stapte met een 2-8 overwinning van het veld. De landstitel moest eerder al aan aartsrivaal Real Madrid worden gelaten en zelfs de Copa del Rey was niet aan los Azulgrana besteed. Bechler verzekert dat Messi op dit moment niet gelooft dat het bestuur in staat zal zijn om de selectie in een paar weken tijd van nieuw elan te voorzien.

Spelers als Gerard Piqué, Arturo Vidal, Luis Suárez, Sergio Busquets en Ivan Rakitic zijn net als Messi ruim de dertig gepasseerd. Aanwinsten als Antoine Griezmann en Frenkie de Jong hebben een wisselvallig eerste jaar achter de rug, terwijl Ousmane Dembélé ook deze voetbaljaargang met veel blessureleed kampte. Verder is het nog onduidelijk of Marc-André ter Stegen zal aanblijven, daar de club nog steeds geen officieel nieuws over een mogelijke contractverlenging naar buiten heeft gebracht. De media in Spanje zetten vaker dan ooit vraagtekens bij de toegevoegde waarde van spelers als Sergi Roberto, Nélson Semedo en Clément Lenglet en ook mag niet vergeten worden dat Arthur naar Juventus verkast. De zes jaar oudere Miralem Pjanic bewandelt de omgekeerde weg naar het Camp Nou.

De tijd voor veranderingen is aangebroken, zo kondigde Piqué vrijdagavond na het debacle tegen Bayern al aan. "We hebben het dieptepunt bereikt. De club heeft allerlei veranderingen nodig. Bij Barcelona is niemand meer onmisbaar. Als ik plaats moet maken voor vers bloed, ga ik weg. In Europa doen we niet meer mee. In de Spaanse competitie hebben we het ook niet meer. Er zijn geen excuses meer."

Messi werd zondagmorgen, niet voor de eerste keer, met Manchester City en dus een hereniging met Josep Guardiola in verband gebracht. Zelfs voor een club als Manchester City is het de vraag of men zich de komst van de 33-jarige aanvaller in financieel opzicht kan veroorloven, ook omdat de club vanwege Financial Fair Play meer dan ooit onder de loep ligt. Officieel mag Messi alleen transfervrij bij Barcelona vertrekken als hij naar een club gaat die niet in een top vijf competitie in Europa actief is. Voor alle andere clubs geldt een transferclausule van zevenhonderd miljoen euro.