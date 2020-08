Ronald Koeman gespot op vliegveld van Barcelona

Ronald Koeman is zondag gespot op het vliegveld van Barcelona. Juist nu de bondscoach van het Nederlands elftal met de functie van hoofdtrainer bij los Azulgrana in verband wordt gebracht, is hij door een cameraploeg van televisiezender LaSexta op El Prat vastgelegd. Koeman, die geen commentaar wilde geven toen hij naar binnen ging, nam samen met zijn vrouw Bartina een privévlucht terug naar Nederland.

Daags na de pijnlijke eliminatie van Barcelona in de Champions League werd Koeman opnieuw naar voren geschoven als kandidaat om het takenpakket van Quique Setién over te nemen. Ook de namen van Mauricio Pochettino en Xavi werden niet voor de eerste keer genoemd. Zondag claimde Mundo Deportivo zelfs dat Koeman dit keer welwillend zou staan tegenover de functie, ondanks een doorlopend contract met de KNVB en het feit dat hij meermaals herhaald heeft dat hij deze verbintenis in ieder geval tot en met het EK van volgend jaar zomer wil respecteren.

?? KOEMAN, CAZADO en el AEROPUERTO de BARCELONA. | vía @DeporteslaSexta ? Mañana, la ÚLTIMA HORA con @jpedrerol en #JUGONES. ?? pic.twitter.com/IA63PD4sUn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2020

Journalist Edwin Winkels van het Algemeen Dagblad geeft op Twitter aan dat Koeman wellicht ‘gewoon even in zijn nieuwe huis in Barcelona’ is geweest. Met zijn aanwezigheid op Spaanse bodem voedt de oud-speler en voormalig assistent-trainer van Barcelona hoe dan ook onbedoeld de geruchten over een eventuele terugkeer naar het Camp Nou. Als er in Barcelona een trainer wordt ontslagen of dreigt te worden ontslagen, duikt immers altijd dezelfde naam op: die van Koeman.

Op de voorpagina van Mundo Deportivo prijkt zondag opnieuw het gezicht van Koeman, met 'Candidato Koeman' als bijgaande tekst. "Het bestuur is zeer gecharmeerd van Koeman, die het karakter en de moed heeft om moeilijke beslissingen te nemen in een 'gecompliceerde kleedkamer. Ook staat de oud-speler van de Catalaanse club voor aanvallend voetbal, iets wat het bestuur graag ziet", zo schrijft de krant.

Xavi zou het 'niet het juiste moment vinden om in te stappen' en daarnaast verlengde hij recent zijn contract met Al-Sadd. Daarnaast zou het bestuur het ook niet zien zitten in Pochettino, ook al zou hij afgelopen week hebben gedineerd met voorzitter Josep Maria Bartomeu. De Argentijn is beschikbaar na zijn ontslag bij Tottenham Hotspur, maar door zijn eerdere periode bij rivaal en stadsgenoot Espanyol niet echt geliefd bij de aanhang van Barcelona.

Koeman, die in januari ook al werd benaderd door Barcelona, heeft de afgelopen maanden telkens aangegeven dat hij nu niet naar Spanje wil verhuizen. "Toen ik mijn trainerscarrière begon, had ik twee dromen: bondscoach van mijn land zijn en trainer van Barcelona worden. Mijn toewijding aan Oranje blijft hetzelfde, ik blijf in elk geval bondscoach tot en met het EK in 2021."

"De kans is wel aanwezig dat er meer achter zit", reageerde Theo Janssen zondagavond bij RTL7. "Als je morgen crisisberaad hebt, kun je beter van tevoren even praten met een trainer om na te gaan of hij geïnteresseerd is. In dat opzicht zou het niet heel raar zijn. Het is zijn droom en dat heeft hij al heel vaak gezegd. Die trein komt niet vaak voorbij, dus ik kan me voorstellen dat hij erin stapt."

Jan Boskamp gaf aan dat Koeman niet op de avances van Barcelona moet ingaan. "Een jaar of vier, vijf geleden (2007, red.) is hij naar Valencia gegaan en moest hij ook al die gevestigde namen liquideren. Hij won wel de beker, maar na het puinruimen hadden ze hem niet meer nodig. Volgend jaar zijn de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter en iedere voorzitter wil zijn eigen mensen meenemen. Hij kan beter eerst het EK en het WK afmaken met Oranje, iets neerzetten en een prijs winnen."