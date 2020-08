Ole Gunnar Solskjaer voert bijzonder pijnlijke en onverwachte ingreep door

Ole Gunnar Solskjaer heeft zondagavond voor een verrassing gezorgd door met David de Gea onder de lat te beginnen aan de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla. In de twee wedstrijden die Manchester United in de kwartfinale speelde tegen FC Kopenhagen kreeg Sergio Romero het vertrouwen, waardoor opnieuw een basisplek voor de Argentijn werd voorzien. Zijn concurrent krijgt echter de voorkeur in de halve finale. Het duel begint om 21.00 uur in Köln.

Voor De Gea betekent zijn basisplaats pas zijn tweede optreden van het seizoen in de Europa League. In de allereerste wedstrijd in de groepsfase, uit tegen AZ (0-0), stond de Spanjaard ook onder de lat. Verder kreeg Romero altijd het vertrouwen, mits hij fit was. In de Premier League verdedigt De Gea doorgaans het doel van Manchester United, maar in de bekertoernooien valt de keuze bijna altijd op Romero. De 33-jarige sluitpost keepte dit seizoen zodoende in zeventien officiële wedstrijden.

Solskjaer voert ook een andere wijziging door in zijn opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Kopenhagen van maandag, die in de verlenging met 1-0 werd gewonnen. Achterin maakt Eric Bailly plaats voor Victor Lindelöf. Bij Sevilla nemen Nemanja Gudelj, weer fit na zijn besmetting met het coronavirus, en Luuk de Jong plaats op de bank. Sevilla treedt met dezelfde opstelling aan als in de gewonnen kwartfinalewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (0-1) van dinsdagavond.

Opstelling Sevilla: Bounou; Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial