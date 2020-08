Bernardo Silva zorgt voor hilariteit met genadeloze reactie op Liverpool-fans

Bernardo Silva heeft zondag zijn excuses aangeboden aan de supporters van Manchester City voor het teleurstellend verlopen seizoen. De jaargang 2019/20 eindigde zaterdag met een 1-3 nederlaag tegen Olympique Lyon in de kwartfinale van de Champions League. Met de Community Shield en de EFL Cup voegde Manchester City dit seizoen twee eretitels toe aan het palmares, maar de club greep naast de grote prijzen.

"Het seizoen 2019/20 is voor ons op zeer teleurstellende wijze geëindigd", erkent Bernardo Silva via Twitter. "Aan alle fans bieden we onze excuses aan voor dit frustrerende seizoen. Het enige wat we kunnen beloven, is dat we in 2020/21 hard zullen strijden om veel beter te presteren en weer grote prijzen te pakken voor jullie." Manchester City hoopte de Champions League te winnen, nadat the Citizens in de Premier League op geruime afstand van landskampioen Liverpool eindigden.

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons...?? pathetic... go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book...??????? so many options!??