Tv-programma in Uruguay: Ajax biedt volgende week op Luis Suárez

Ajax wil werk maken van de terugkeer van Luis Suárez, zo beweert de Uruguayaanse journalist Enzo Olivera zondag tijdens een uitzending van het sportprogramma Polideportivo. Directeur voetbalzaken Marc Overmars brengt in de komende dagen een 'serieus bod' uit op de spits van Barcelona, zo is de verwachting van Olivera. "Overmars wil Suárez en opent de deuren van de Johan Cruijff ArenA voor hem", beweert de journalist.

De toekomst van Suárez was zondag onderwerp van gesprek in het praatprogramma van tv-zender Teledoce in Uruguay. De bekendste voetballer uit het Zuid-Amerikaanse land heeft een contract tot medio 2021, maar in Spanje wordt al rekening gehouden met een vertrek in deze zomer. Spaanse media meldden eerder deze week al dat Barcelona nog geen aanstalten heeft gemaakt om de verbintenis van Suárez, die in januari 34 jaar wordt, te verlengen en het ligt dan ook voor de hand dat de wegen binnen nu en een jaar gaan scheiden.

Donderdag verzekerde beIN Sports nog dat Suárez zijn loopbaan ook in Qatar kan vervolgen. Al-Arabi zou contact hebben gezocht met het management van de aanvaller. Uit de eerste contacten tussen het kamp-Suárez en Al-Arabi zou zijn gebleken dat het niet alleen om oriënterende interesse gaat: de Qatarese club zou ook naar de financiële voorwaarden bij een eventuele transfer hebben gevraagd. Het is onwaarschijnlijk dat Al-Arabi in staat is om het huidige salaris van Suárez, vijftien miljoen euro netto op jaarbasis, te evenaren. Hetzelfde geldt logischerwijs voor Ajax.

Bij Ajax is de rentree van Suárez altijd een serieuze optie geweest. De spits maakte tussen 2007 en 2011 furore bij Ajax en verdiende halverwege het seizoen 2010/11 een transfer naar Liverpool. “Maar dan moet alles passen”, gaf Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. een jaar geleden aan. “Barcelona mag niet te veel voor hem vragen, de speler zelf zal salaris moeten inleveren en Ajax moet voorin een vacature hebben. Al zal de deur voor hem altijd open staan. Zo kan hij zijn woorden graag bij Ajax terug te keren waarmaken.”