‘Zeurende’ Dick Advocaat heeft boodschap voor criticasters van Feyenoord

Dick Advocaat blijft benadrukken dat Feyenoord versterkingen nodig heeft. Ook na het oefenduel met FC Twente (0-0) gaf de oefenmeester in gesprek met onder meer De Telegraaf en FOX Sports te kennen dat de huidige samenstelling van de A-selectie niet toereikend is. “Als iedereen fit is, hebben we een prima ploeg. Maar ik ben natuurlijk niet zomaar aan het zeuren om versterking.”

“We zijn een heel rijtje internationals en potentiële basisspelers kwijtgeraakt. Als je daar alleen maar jeugd voor in de plaats hebt, word je niet sterker. Er móet wat bij”, benadrukte Advocaat, die bij RTV Rijnmond aangaf dat ‘iedereen heeft gezien wat Feyenoord nog nodig heeft’. “Het is toch duidelijk dat wanneer er zoveel spelers wegvallen, je moet aanvullen met spelers die ook die kwaliteiten hebben.”

“Dat heb ik nog niet kunnen zien. Er moeten zeker twee spelers bij, maar dat weten Frank Arnesen en het bestuur ook.” Feyenoord kampt met de nodige afwezigen door blessureleed en ziektes (corona, longinfectie, red.). Sven van Beek staat zes maanden aan de kant, Tyrell Malacia is geopereerd aan zijn heup, Luis Sinisterra komt pas in januari terug van een kruisbandblessure, Steven Berguis is nog altijd herstellend van een longinfectie en Ridgeciano Haps is als tweede speler geveld door het coronavirus.

Eerste doelman Justin Bijlow is ook nog niet fit genoeg en dus heeft Advocaat midden in de voorbereiding op komend seizoen logischerwijs de nodige hoofdbrekens. “Dat zijn toch aardige spelers. Dat kun je niet zomaar onderschatten. Als iedereen dan zegt dat we mee gaan doen om het kampioenschap, heb je echt nog wel wat nodig hoor. Dan kunnen ze wel zeggen dat ik klaag, maar dat is gewoon de realiteit.”

Advocaat was ook niet onder de indruk van wat hij zondag op het veld zag. “Het belangrijkste vandaag was dat we misschien wat meer inhoud hebben gekregen, en voor de rest was het niks. Er zat te weinig beleving in, het was een matige wedstrijd. Dan kun je er wel een heel tactisch verhaal over gaan houden, maar dat heeft helemaal geen zin. Daar gaat het niet om. Onze criticasters moeten nu niet met allerlei tactische ideeën komen, daar moeten ze mee komen als je met het volledige elftal speelt.”

De toegestane 5000 fans kwamen in De Kuip al niet eens meer opdraven. Het gebrek aan sfeer hielp dus ook niet mee, al heeft Advocaat daar begrip voor. “De sfeer ontbreekt. Ik merk het aan mijzelf. Het komt zelden voor, maar bij Manchester City tegen Olympique Lyon haakte ik zaterdagavond voor de televisie ook af. Er is te weinig beleving, maar dat komt mede door de omstandigheden.”