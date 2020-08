Erik ten Hag voert ‘toets’ uit binnen geledingen van Ajax

Erik ten Hag voelt dat hij als trainer van Ajax nog altijd het volledige vertrouwen van de club geniet. De oefenmeester begint aan zijn derde volledige seizoen in Amsterdam; de laatste trainer die minstens twee volledige seizoenen afmaakte bij Ajax was Frank de Boer, die tussen december 2010 en de zomer van 2016 de scepter zwaaide. Ten Hag erkent dat het inmiddels makkelijker is om invloed uit te oefenen op zijn ploeg.

"Het begin is altijd lastig", reageert Ten Hag op de vraag van FOX Sports wat er anders is ten opzichte van zijn eerste maanden bij Ajax. "Je kent de club niet, de krachtenvelden niet en je spelers nog niet. Er gaat tijd overheen voordat de spelers je ideeën hebben aangenomen." Ten Hag, die vorig jaar drie prijzen won met Ajax en afgelopen seizoen bovenaan eindigde in de voortijdig afgebroken competitie, zegt dat een trainer geen 'Tita Tovenaar' is. "Bepaalde vormen van media en publiek denken dat het wel zo functioneert: dat je even een team op het veld neerzet en het automatisch goed gaat. Maar je moet automatismen kweken voor zoveel situaties."

"Dat kost gewoon tijd en gaat met vallen en opstaan", benadrukt hij in het interview. "Tijdens het vallen komen de kritische geluiden en die horen erbij." Het is volgens Ten Hag bovenal belangrijk dat een trainer zijn eigen weg blijft volgen. "Dat betekent niet dat je niet naar andere mensen moet luisteren, maar als je als trainer van Ajax je oren laat hangen naar al die geluiden en bewegingen om je heen, dan ben je een windvaan. Dan ga je alle kanten op, maar de spelers zullen het niet meer begrijpen." Als hij wordt gevraagd wat voor trainer hij is, zegt Ten Hag vooral zichzelf te zijn. "ik ben geen kopie van een ander. Je kunt je spiegelen, je kunt heel veel leren van andere inspirerende coaches, maar het allerbelangrijkste is dat je middelen inzet die dicht bij jezelf staan. Anders speel je theater, speel je spel. Daar prikken spelers zo doorheen. Dan verlies je heel snel je autoriteit."

Ten Hag beseft dat 'niet iedereen' achter hem staat. Maar binnen de geledingen van Ajax voelt hij een rotsvast vertrouwen. "Dat voel ik echt", maakt hij duidelijk. Onlangs heeft hij intern nog eens gepeild hoe de meningen over hem zijn. "Die toets heb ik natuurlijk deze zomer weer gedaan. Dat is wel een voorwaarde om een seizoen met elkaar in te gaan. Ook dit seizoen zullen er weer tegenvallers zijn. Het is zeker dat er tegenwind gaat komen. Ik ben heel trots dat ik hier werk." Ajax won beide oefenwedstrijden die het tot dusver speelde (6-1 tegen RKC Waalwijk en 5-1 tegen FC Utrecht) en speelt dinsdag in Oostenrijk een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wolfsberger AC. Vier dagen later wacht een krachtmeting met Red Bull Salzburg.