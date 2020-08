Erling Braut Haaland gaat viraal met alternatief clublied van Ajax

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ofschoon Erling Braut Haaland al in januari de overstap van Red Bull Salzburg naar Borussia Dortmund maakte, had de aanvaller tot dit weekeinde nog altijd niet zijn ontgroening bij die Borussen gehad. Toen het moment daar eindelijk was, koos het Noorse toptalent voor een nummer van Bob Marley: 'Three Little Birds'. Een lied dat sinds 2008 ook regelmatig door de Johan Cruijff ArenA schalt. Het optreden van Haaland, met op de achtergrond enkele lachende ploeggenoten, heeft via het Twitter-account van Borussia Dortmund ruim dertigduizend likes gekregen.