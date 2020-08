Feyenoord en FC Twente schieten bijzonder weinig op in De Kuip

De oefenwedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. De gezapige ontmoeting in De Kuip eindigde doelpuntloos: 0-0. In de basiself van Feyenoord was plaats ingeruimd voor de jongelingen Ramon Hendriks (19), George Johnston (21) en Ian Smeulers (20). In de voorhoede kreeg Marouan Azarkan weer de gelegenheid om zich te bewijzen. In vergelijking met het oefenduel met Sparta Rotterdam (3-0) maakten aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers hun officieuze basisdebuut.

De eerste helft in De Kuip, waar de warme weersomstandigheden duidelijk effect sorteerden op de spelers, was niet bijster hoogstaand. Beide ploegen probeerden van afstand om Joël Drommel dan wel Nick Marsman te passeren, maar écht grote kansen waren op een hand te tellen. FC Twente was halverwege de eerste helft dicht bij een treffer toen Queensy Menig de bal kort na de drinkpauze op de lat knalde.

Marouan Azarkan en Jens Toornstra kregen nog kansjes, maar Drommel was attent en greep voortijdig in. FC Twente was naast de kans voor Menig nog enigszins gevaarlijk via Vaclav Cerny en Ramiz Zerrouki. Laatstgenoemde nam een afvallende bal uit een corner vlak voor rust in een keer op de schoen, waarna de bal net naast het doel van Marsman ging.

De vele wissels na rust kwam de overzichtelijkheid niet ten goede: Feyenoord startte met liefst acht wijzigingen aan de tweede helft, terwijl FC Twente driemaal wisselde en na een uur spelen nog eens zes nieuwe spelers in het veld bracht. Smeulers werd zelfs in de rust gewisseld om vervolgens een kwartier voor tijd als vervanger van Johnston, die het met vijf kwartier van iedereen het langst volhield, weer terug te keren in het veld.

Ook in het tweede bedrijf slaagden Feyenoord en FC Twente er niet in om te scoren, al legde Nicolai Jörgensen de bal in de slotfase niet goed klaar en resulteerde een gevaarlijk moment in het strafschopgebied van Twente niet in een treffer. Komende zaterdag trekt Feyenoord naar Duitsland om in korte wedstrijden de krachten te meten met MSV Duisburg en Borussia Dortmund. FC Twente speelt dezelfde dag tegen Go Ahead Eagles.