Ajax verdiende meer prijzengeld dan 14 clubs dit Champions League-seizoen

Het Champions League-seizoen is in zijn laatste fase beland en dus is het tijd om de financiële balans op te maken. De UEFA stelde aan het begin van de jaargang 1,95 miljard euro aan prijzengeld beschikbaar voor de 32 deelnemende clubs aan de groepsfase van de Champions League. Alleen kwalificatie voor het toernooi levere al dik 15 miljoen euro op. Wie zijn de absolute winnaars op financieel gebied dit seizoen en hoe heeft Ajax het gedaan ten opzichte van de rest van Europa?

Behalve een startpremie van 15,25 miljoen euro ontvingen alle 32 deelnemers ook nog eens een bedrag op basis van de coëfficiëntenranglijst. De club die het laagste op de ranglijst staat, ontving 1,108 miljoen euro en de nummer één kreeg 35,46 miljoen euro. Daarnaast keerde de UEFA prestatiebonussen uit. Een overwinning in de groepsfase leverde 2,7 miljoen euro op, een gelijkspel was goed voor 900.000 euro. Kwalificatie voor de achtste finales leverde 9,5 miljoen euro op. Clubs die de kwartfinales bereiken mogen nog eens 10,5 miljoen euro bijschrijven. Een plek in de halve finales is goed voor 12 miljoen euro, terwijl de twee finalisten nog eens 15 miljoen euro ontvangen. Het winnen van de Champions League levert verhoudingsgewijs niet veel op: 4 miljoen euro. De Champions League-winnaar plaatst zich overigens wel automatisch voor de UEFA Super Cup, goed voor een bonus van 3,5 miljoen euro. Dan zijn we er nog niet, want de bond stelde ook nog eens 292 miljoen euro beschikbaar aan televisigelden. Hoeveel geld clubs uit deze pot ontvangen is onder meer afhankelijk van het aantal deelnemers per land.

Verdiensten Ajax

Door kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League verdiende Ajax alleen al 36,35 miljoen euro. Het team van Erik ten Hag won drie wedstrijden in de groepsfase en speelde een keer gelijk. De tien punten waren goed voor een bedrag van 9 miljoen euro. Per gelijkspel in de groepsfase wordt 900.000 euro verdeeld over alle clubs aan de hand van een verdeelsleutel. Clubs die het vaakst hebben gewonnen krijgen het meeste uit deze pot, clubs die minder vaak winnen houden een kleiner bedrag over. Zodoende pakte Ajax nog eens een bonus van 800.000 euro, zo berekende Swiss Ramble. De club zou daarnaast nog eens 2,1 miljoen euro hebben ontvangen aan televisiegelden, waardoor het totaalbedrag komt op 48,2 miljoen euro. Andere inkomsten zoals bijvoorbeeld kaartverkoop zijn hierin niet meegenomen. Inclusief recettes verdienden de Amsterdammers ruim vijftig miljoen euro aan het Europese seizoen. Een jaar eerder, toen de halve finale van de Champions League werd bereikt, verdiende de club een bedrag dat richting de honderd miljoen euro ging.

Ajax, Chelsea, Lille en Valencia

Ajax slaagde er niet in om de groepsfase te overleven. In een poule met Chelsea, Valencia en Lille OSC bleek de derde plaats en daarmee kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League het hoogst haalbare. Chelsea werd groepswinnaar, maar strandde in de achtste finales. Bayern München bleek in die ronde een maatje te groot. The Blues verlieten het toernooi met 81,4 miljoen euro. Door betere prestaties in de groepsfase (10,7 miljoen), kwalificatie voor de knock-outfase (9,5 miljoen), hogere ranking op de coëfficiëntenranglijst (31 miljoen) en hogere inkomsten uit televisiegelden (14,9 miljoen) ontvangt Chelsea een aanzienlijk hoger bedrag dan Ajax. Ook Valencia boerde beter: 60,5 miljoen euro. De hogere inkomsten van de Spanjaarden hadden voornamelijk te maken met betere prestaties in de groepsfase en kwalificatie voor de volgende ronde.

Volgens de berekeningen van Swiss Ramble heeft Lille 37,8 miljoen euro verdiend. De Franse club pakte in de groepsfase slechts één punt, waardoor het aan prestatiebonussen slechts 900.000 euro opstrijkt. Op de coëfficiëntenranglijst houdt de club van de 32 deelnemers alleen Slavia Praag, Atalanta en Rode Ster Belgrado onder zich, waardoor het 4,4 miljoen euro opstrijkt. Dat Lille toch nog op bijna 38 miljoen euro uitkomt heeft voornamelijk te maken met de inkomsten uit de marketpool. De televisiegelden liggen in Frankrijk aanzienlijk hoger, waardoor de Ligue 1 alleen clubs uit de Premier League voor zich moet dulden op dit gebied. Lille ontving – naar schatting – liefst 17,2 miljoen euro uit de marketpool. Olympique Lyon (15,8 miljoen) en Paris Saint-Germain (26,2 miljoen) hebben ook weinig reden tot klagen.

Het financiële overzicht van Swiss Ramble, een medium dat zich richt op de financiën in het voetbal. In bovenstaande afbeelding staan de verdiensten van Lille en Lyon vanuit de coëfficiëntenranglijst niet goed. Lille verdiende 4,4 miljoen euro, Lyon 17,7 miljoen. De inkomsten uit de marketpool zijn schattingen op basis van vorig seizoen en kunnen derhalve afwijken van de daadwerkelijk verdiensten.

Ajax houdt 14 clubs onder zich

Door het behalen van tien punten in de groepsfase en de positie op de coëfficiëntenranglijst behoort Ajax tot de grootverdieners van alle clubs die niet afkomstig zijn uit de vijf grootste competities van Europa (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk). Alleen Benfica verdiende een paar miljoen meer dan de Amsterdammers (51,6 miljoen). De Nederlandse topclub houdt Shakhtar Donetsk (43,5 miljoen), Zenit Sint-Petersburg (41,7 miljoen), Red Bull Salzburg (35,8 miljoen), Olympiacos (35,1 miljoen), Galatasaray (29,9 miljoen), Dinamo Zagreb (28,8 miljoen), Club Brugge (28,7 miljoen), Racing Genk (26 miljoen), Lokomotiv Moskou (25,6 miljoen), Rode Ster Belgrado (22,6 miljoen) en Slavia Praag (18,9 miljoen) onder zich. Daarnaast presteerde Ajax op financieel gebied beter dan Bayer Leverkusen (41,5 miljoen), Internazionale (43,9 miljoen) en Lille (37,8 miljoen).

Although no club from outside the Big 5 leagues reached the last 16, some still generated good money from their Champions league adventures. Including estimates for TV pool, the highest earners were Benfica €52m, Ajax €48m, Shakhtar Donetsk €44m & Zenit St Petersburg €42m. pic.twitter.com/eQwaI0hsJS — Swiss Ramble (@SwissRamble) August 10, 2020

Stuntploegen

Waar Ajax vorig Champions League-seizoen de grote verrassing was door de halve finale te bereiken, zijn dit seizoen Atalanta, Olympique Lyon en RB Leipzig de absolute verrassingen. Atalanta heeft met een totaalbedrag van 57,5 miljoen euro weinig reden tot klagen, maar vergeleken met andere kwartfinalisten is het geen bijzonder hoog bedrag. Doordat de club uit Bergamo de afgelopen jaren op Europees gebied matig heeft gepresteerd ontving het vanuit de pot van de coëfficiëntenranglijst slechts 2,2 miljoen euro. Daarnaast verdiende de club uit de Serie A ook niet veel in de groepsfase. Twee overwinningen en een gelijkspel waren genoeg voor een plek bij de laatste zestien.

Leipzig plaatste zich donderdag voor de halve finale door af te rekenen met Atlético Madrid en mag daardoor nog eens 12 miljoen euro optellen bovenop de 60 miljoen euro die het al verdiende in de eerdere fase van het toernooi. Een lage klassering op de coëfficiëntenranglijst (5,5 miljoen euro) zorgt ervoor dat de verdiensten van de Bundesliga-club niet richting de honderd miljoen euro gaan. Dat kan overigens nog wel gebeuren wanneer de finale wordt bereikt. Zaterdag voegde ook Olympique Lyon zich verrassend bij de laatste vier van Europa. Manchester City werd met 1-3 verslagen, wat een bonus van twaalf miljoen euro opleverde. De totale verdiensten van de Franse topclub komen tot dusver neer op 88,5 miljoen euro.

Grootverdieners

Europese grootmachten hebben bij aanvang van het toernooi al een grote voorsprong ten opzichte van de kleinere clubs. Door de Europese prestaties in het recente verleden ontvangen zij de hoogste bedragen vanuit de pot van de coëfficiëntenranglijst. Real Madrid is lijstaanvoerder en mocht al 50,75 miljoen euro bijschrijven zonder dat het dit seizoen een bal had aangeraakt. De Koninklijke werd echter al in de kwartfinales uitgeschakeld, waardoor de verdiensten niet hoger uitvallen dan 84,2 miljoen euro.

De absolute grootverdiener tot dusver heet Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht draait al jaren mee in de top van Europa en heeft daardoor een sterke positie op de coëfficiëntenranglijst, goed voor een bedrag van 28,8 miljoen euro. Daarbovenop kreeg PSG nog eens ruim 26 miljoen euro vanuit de televisiepot en bleef het ongeslagen in de groepsfase, waardoor de halvefinalist 47,7 miljoen aan prestatiebonussen mocht bijschrijven. De club uit Parijs ontving tot dusver 118 miljoen euro, een bedrag dat nog verder kan oplopen als de finale wordt bereikt en de Champions League wordt gewonnen.

Barcelona bleef lange tijd in het spoor van PSG. De Catalanen speelden 104 miljoen bij elkaar, maar na de totale vernedering in de kwartfinale tegen Bayern München (2-8) komt daar geen euro meer bij. De Duitse grootmacht mocht door het bereiken van de halve finale 12 miljoen euro bijschrijven, waardoor de verdiensten op 110,3 miljoen euro komen. Bayern is bezig aan een ongekende reeks in de Champions League en won dit seizoen tot dusver alle negen wedstrijden. Door zes zeges in de groepsfase sprokkelde het al 17,8 miljoen euro bij elkaar, meer dan welke club dan ook deze jaargang.