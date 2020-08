‘Dit is voor Koeman wellicht een goed moment om in te stappen bij Barcelona’

Ronald Koeman is volgens Mundo Deportivo topkandidaat om Quique Setién op te volgen als trainer van Barcelona. De bondscoach van het Nederlands elftal werd in januari al benaderd om de ontslagen Ernesto Valverde te vervangen, maar destijds wees hij het aanbod af. Koeman zou ruim een halfjaar later wél oren hebben naar een dienstverband in het Camp Nou, zo weet bovengenoemde Spaanse krant te melden.

Koeman denkt dat er niet veel kansen zullen volgen om in te stappen bij Barcelona. Mario Been praat zondag in de studio van FOX Sports over de eventuele terugkeer van Koeman bij de Catalaanse grootmacht. "Hij heeft aangegeven dat hij graag met Oranje het EK wil doen", aldus de ex-trainer van onder meer Feyenoord. "Maar zo vaak krijg je die keuze niet (om naar Barcelona te gaan, red.). Ik denk alleen niet dat er veel financiële mogelijkheden zijn daar. Ze hebben daar nog al wat 'mispikkers' gehad de laatste tijd, niet te geloven. Ze hebben spelers gehaald, waarvoor veel te veel is betaald en die niet gebracht hebben wat iedereen had verwacht."

‘Koeman ziet laatste kans en wil Oranje verlaten voor Barcelona’

De kans is zeker aanwezig dat Barcelona in zee gaat met Ronald Koeman. Lees artikel

Collega-analist Kees Kwakman denkt ook dat Koeman voor een zeer lastige keuze staat, zeker nu het EK vanwege de coronacrisis is verplaatst naar 2021. "Ik snap wel dat het voor hem ontzettend moeilijk is. Wat denk je als Barcelona nu komt, wat toch zijn droomclub is." Kwakman voorziet echter een revolutie bij Barcelona na de vernederende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. "In alle lagen van de club. Dit is misschien wel een goed moment om in te stappen bij die club. Maar je hebt wel met die oudere generatie spelers te maken, ik weet niet of die zich zomaar weg laten jagen. Gerard Piqué zei dat wel. En Luis Suárez zit ook op de schopstoel."

Het bestuur van Barcelona is volgens Mundo Deportivo erg gecharmeerd van Koeman, die vanwege zijn karakter en moed om moeilijke beslissingen te nemen hoog op het lijstje staat. Koeman zou de juiste man zijn om veranderingen door te voeren in een selectie met 'veel veteranen die het fysiek niet meer aankunnen, terwijl de jonge spelers het team nog niet kunnen dragen'. De trainer heeft het lef om een 'gecompliceerde kleedkamer' onder handen te nemen. Naast Koeman worden ook Xavi (Al-Sadd) en de clubloze Mauricio Pochettino genoemd als mogelijke opvolgers van Setién.