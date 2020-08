‘Ik heb met Neymar, Mbappé en Zlatan gespeeld, maar hij is de beste’

Blaise Matuidi kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met Cristiano Ronaldo. De inmiddels naar Inter Miami FC vertrokken middenvelder speelde in Turijn slechts twee seizoenen samen met de Portugese aanvaller, maar desondanks plaatst Matuidi Ronaldo boven enkele sterspelers die hij daarvoor bij Paris Saint-Germain heeft meegemaakt.

"Ik heb met Neymar, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Zlatan Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo gespeeld, stuk voor stuk fantastische spelers", verklaart Matuidi in een onderhoud met L'Équipe. "Als ik er eentje moet kiezen als favoriete ploeggenoot, dan is dat Ronaldo. Dat is vanwege al zijn prestaties tijdens zijn loopbaan en het feit dat hij nog steeds aan de top staat. Het is echt een exceptionele speler. Ronaldo weet dat hij een dagje ouder wordt. Maar het werk dat hij nog steeds verzet, gekoppeld aan die winnaarsmentaliteit, dat heb ik nog nooit gezien."

Matuidi had in zijn laatste jaar bij Juventus te maken met Maurizio Sarri, die volgens verschillende Italiaanse media een moeizame relatie onderhield met de spelersgroep. De Franse middenvelder is echter een andere mening toegedaan. "Op persoonlijk vlak heb ik nooit problemen met hem gehad. Sarri is een coach die voornamelijk met de tactiek bezig is. Daarnaast denk ik dat hij nogal verlegen is qua karakter, het is iemand die het niet makkelijk vindt om contact te maken met andere mensen."

De routinier werd tijdens de coronacrisis en de bijbehorende zelfquarantaine aangenaam verrast door Sarri. "Hij belde mij elke dag om te vragen hoe het met mij ging. Ik ontdekte toen echt de mens achter de trainer Sarri." Matuidi is dan ook niet van plan om de ontslagen coach openlijk te bekritiseren. "Na de hervatting stak ik niet in de best vorm en was mijn conditie ook niet van topniveau. Het was dan ook logisch dat andere spelers de voorrang kregen. Ik was dan ook totaal niet kwaad over mijn plaats op de bank tegen Olympique Lyon (in de achtste finale van de Champions League, red.)."