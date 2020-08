Zivkovic voorlopig in wachtkamer: ‘Ze zijn met andere aanvallers bezig’

Het is nog onbekend waar Richairo Zivkovic aan het nieuwe seizoen begint. De 23-jarige aanvaller wil in de komende weken zijn conditie op peil houden bij FC Groningen. Een definitieve overgang of huurovereenkomst is voorlopig echter niet aan de orde. Zivkovic staat nog tot december 2021 onder contract bij het Chinese Changchun Yatai.

Volgens Marko Markovic, de stiefvader van Zivkovic, hoopt de jonge spits op een tussentijds vertrek uit China. "Hij vindt het tweede niveau in China net even te laag", zo laat hij zondag weten aan RTV Noord. Een terugkeer bij FC Groningen lijkt een ideaal scenario te zijn. "Maar zover is het nog lang niet. Bovendien staat hij nog anderhalf jaar onder contract bij Changchun Yatai. En FC Groningen is momenteel met andere aanvallers bezig." Markovic voeg er tevens aan dat Zivkovic ook wordt gevolgd door Rode Ster Belgrado.

FC Groningen praat maandag met Zivkovic en diens zaakwaarnemer over een eventuele toekomstige samenwerking. "We hebben contact en onderzoeken de mogelijkheden. Wij willen eerst de gesprekken met elkaar en de ontwikkelingen die daaruit voort komen afwachten om er echt iets over te kunnen zeggen", verklaart technisch directeur Mark-Jan Fledderus in een reactie aan RTV Noord. De Groningers zoeken al enige tijd een opvolger van Kaj Sierhuis, die in januari naar Stade Reims vertrok.

Zivkovic speelde sinds januari op huurbasis voor Sheffield United. Bij de Premier League-club kwam hij echter niet verder dan vijf invalbeurten, zonder daarbij te scoren. Hij kwam tussen 2012 en 2014 al eens uit voor FC Groningen, dat hem daarna richting Ajax zag vertrekken. Een doorbraak in Amsterdam bleef uit, waarna avonturen volgden bij Willem II, FC Utrecht en KV Oostende. Sinds februari 2019 staat Zivkovic onder contract in China.