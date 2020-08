Feyenoord start met verrassend jonge verdediging in De Kuip

Feyenoord begint zondag om 14.30 uur met enkele verrassende namen aan de oefenwedstrijd tegen FC Twente in De Kuip. In de verdediging is plaats ingeruimd voor de jongelingen Ramon Hendriks (19), George Johnston (21) en Ian Smeulers (20). In de voorhoede krijgt Marouan Azarkan, die onlangs zijn contract verlengde in Rotterdam, wederom de gelegenheid om zich te bewijzen. In vergelijking met het oefenduel met Sparta Rotterdam (3-0) van vorige week zondag zijn er basisplaatsen voor aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers.

Advocaat houdt enkele gevestigde namen op de bank. Onder meer Marco Senesi, Eric Botteghin, Orkun Kökcü en Nicolai Jörgensen moeten hopen op speeltijd als invaller. Luciano Narsingh, die tegen Sparta ook al ontbrak, is wederom buiten de wedstrijdselectie gelaten. Over de vleugelaanvaller is gesuggereerd dat hij besmet is met het coronavirus, al is dat niet door Feyenoord officieel bevestigd.

Ridgeciano Haps ontbreekt door een positieve coronatest. Dat bleek in het interview voorafgaand aan het duel, toen Advocaat bij FOX Sports werd gevraagd naar de afwezigheid van Haps. "Je stelt de vraag en je weet het antwoord ook al." Afgelopen maandag maakte Feyenoord bekend dat er een tweede speler in de selectie positief getest was op het coronavirus.

De formatie van Advocaat komt verder in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog uit tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg. Beide vriendschappelijke ontmoetingen staan voor zaterdag 22 augustus gepland. Het nieuwe Eredivisie-seizoen wordt zaterdag 12 september in gang gebracht met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Hendriks, Johnston, Smeulers; Fer, Diemers, Toornstra; Azarkan, Bozenik, Linssen.

Opstelling FC Twente: Drommel; Markelo, Pleguezuelo, Schenk, Oosterwolde; Roemeratoe, Selahi, Zerrouki; Cerny, Rots en Menig.