Feyenoord meldt slecht nieuws over Van Beek én transfer

Edgar Ié keert niet terug naar Feyenoord. Dick Advocaat en de Rotterdamse club wilden graag verder met de verdediger, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Trabzonspor. De komst van Ié naar De Kuip is echter van de baan omdat de clubs niet tot een overeenstemming komen, geeft technisch directeur Frank Arnesen aan bij FOX Sports. Ié werd gezien als mogelijke vervanger van Sven van Beek, die circa zes maanden uit de roulatie zal zijn.

De Turkse club wil de 26-jarige centrumverdediger niet meer verhuren en aast op een definitieve verkoop. Feyenoord beschikt momenteel echter niet over de financiële middelen om de stopper over te nemen. Arnesen kijkt zodoende verder naar een vervanger van Sven van Beek, die naar verwachting nog een halfjaar moet toekijken met een enkelblessure.

De Deen bevestigt in gesprek met FOX Sports dat er contact is geweest met Trabzonspor. De sportbestuurder denkt dat een nieuwe deal niet gaat gebeuren. "Ik denk dat zijn komst uitgesloten is. Ik heb contact met de club en zij willen alleen verkopen." Ié was weer in beeld bij Feyenoord nadat Van Beek bij het gewonnen oefenduel met Sparta Rotterdam (3-0) wederom een ernstige blessure opliep.

"Het is echt heel sneu voor die jongen en ook voor ons", vervolgt Arnesen. "Hij was toch een van de vier centrale verdedigers die we in onze selectie hebben. Dus nu moeten we kijken naar een vervanger, want het kan lang duren met Van Beek, wel vijf tot zes maanden." Van Beek was net teruggekeerd van een andere enkelblessure die hem afgelopen seizoen aan de kant hield.

Marcos Senesi wordt ondertussen gelinkt aan veel clubs. "Maar er heeft zich niemand gemeld", benadrukte Arnesen. "Het is mooi en leuk dat onze spelers worden genoemd bij grote clubs, in grote landen. Dat moeten we hebben, maar we hopen nog lang te kunnen genieten van Senesi. Hij speelt hier pas een jaar. Het probleem is dat de transfermarkt doorloopt tot oktober. Maar: we hóéven niemand te verkopen, dat is goed."