‘Liverpool sluit nieuwe deal: aanwinst heeft transfer al verklapt’

Liverpool heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Thiago Alcántara, zo meldt RMC Sport zondag. De 29-jarige middenvelder kan voor vier jaar tekenen bij de Engelse topclub en heeft al een huis uitgekozen in Liverpool. Thiago heeft zijn transfer naar verluidt al besproken met enkele teamgenoten bij Bayern München. Liverpool moet nog wel tot een definitief akkoord komen met de Duitse grootmacht, die naar verluidt ongeveer dertig miljoen euro verlangt.

Manchester City en Paris Saint-Germain zouden volgens eerdere berichtgeving uit Duitsland en Frankrijk eveneens in de markt zijn voor Thiago. De routinier heeft zijn zinnen echter gezet op een samenwerking met Liverpool, zo klinkt het nu in Frankrijk. De 37-voudig Spaans international ligt officieel nog tot volgend jaar zomer vast bij der Rekordmeister.

Player Profile - Thiago Alcantara

"Hasan (Salihamidzic, technisch directeur Bayern, red.) heeft een gesprek gehad met Thiago", liet voorzitter Karl-Heinz Rummenigge eerder weten in de Duitse media. "Wij waren optimistisch over een vervolg van de samenwerking, maar Thiago heeft Hasan verteld dat hij iets nieuws wil. Bij het juiste bedrag werken we mee, we houden geen uitverkoop."

Thiago zou de tweede zomeraanwinst voor Liverpool zijn. De Engelse landskampioen heeft zich eerder versterkt met linksback Konstantinos Tsimikas, die voor ongeveer dertien miljoen euro overkomt van Olympiacos. De 24-jarige Griek, die in het seizoen 2017/18 op huurbasis actief was voor Willem II, heeft tot medio 2025 getekend op Anfield.