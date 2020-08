Opsteker voor De Bruyne dag na dramatische Champions League-avond

Kevin De Bruyne is zondag verkozen tot Speler van het Jaar in het afgelopen Premier League-seizoen. De spelmaker van Manchester City bleef onder meer het Liverpool-trio Jordan Henderson, Sadio Mané en Trent Alexander-Arnold voor bij de verkiezing. De Bruyne was de enige speler van the Citizens die in de race was voor de prestigieuze prijs. Zijn doelpunt tegen Olympique Lyon was niet voldoende om uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League te voorkomen: 1-3.

De Bruyne blijft tevens Jamie Vardy (Leicester City), Danny Ings (Southampton) en (Nick Pope (Burnley) voor. Virgil van Dijk, die de prijs vorig seizoen in de wacht sleepte, behoorde niet tot de zeven overgebleven kanshebbers. Voetballiefhebbers konden op de website van de Premier League hun stem uitbrengen, terwijl daarnaast een panel met experts zich boog over de vraag wie afgelopen seizoen de beste speler was op het hoogste niveau in Engeland.

De Belgische middenvelder kwam in de jaargang 2019/20 tot dertien doelpunten en maar liefst twintig assists. Manchester City greep ondanks zijn inbreng naast de landstitel, FA Cup en Champions League. De formatie van Guardiola wist alleen beslag te leggen op de EFL Cup. De Bruyne beschikt in het Etihad Stadium over een doorlopend contract tot medio 2023.