Van der Gijp denkt mee met ambitieuze Depay: ‘Daar zou hij wel passen’

Het optreden van Memphis Depay tegen Manchester City (1-3) werd met name in de Franse media nogal negatief beoordeeld. René van der Gijp gaat echter niet mee in de negatieve tendens rondom de aanvaller van Olympique Lyon. De analist denkt zelfs dat de Oranje-international, die de halve finale in de Champions League bereikte, nog een stapje hoger kan, naar een club van het niveau-Barcelona.

"Of het nou Borussia Dortmund is of Atlético Madrid, het zijn altijd betere clubs dan Olympique Lyon", zo oordeelt Van der Gijp in de Champions League-uitzending van SBS6. "En ik denk dat hij dat wel wil. Nou heeft Dortmund die Jadon Sancho niet verkocht, maar er zullen dadelijk toch wel clubs zijn die iets gaan doen op de transfermarkt. Depay zou wel bij Barcelona passen, laat hem maar alleen in die spits rommelen en de rest voetballen."

Het regent onvoldoendes voor Memphis Depay na City - Lyon

"Dat was met Samuel Eto’o ook een beetje", verwijst Van der Gijp naar de voormalig aanvaller van Barcelona. "Een beetje ook zoals Bayern München speelt, maar dan met drie spelers erachter. Dus laat Depay dan maar lekker rommelen voorin en zijn eigen plan trekken. Het is natuurlijk niet een spits die echt medespelers nodig heeft of het van de flanken moet hebben. Hij is best wel leuk op zichzelf aangewezen. Dat vindt hij niet erg prima, hij vindt het prima."

Collega-analist Wim Kieft is eveneens onder de indruk van Depay, die noodgedwongen maandenlang moest revalideren. "Als je zolang zwaar geblesseerd bent geweest, zoals hij, een gemiddelde speler heeft wel een beetje angst om weer de duels aan te gaan. Omdat je bang bent of die knie het wel houdt. Maar tegen Juventus (in de achtste finale van de Champions League, red.) ging hij elk duel aan. Hij was nog sterker dan die Matthijs de Ligt, hoe hij dat lichaam gebruikt. Depay moet uitkijken dat het niet ten koste gaat van zijn snelheid en beweeglijkheid, maar hij is zo ongelooflijk sterk."