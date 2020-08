‘Oorlog bij Barcelona: zwaargewichten zijn fel tegen omstreden besluit’

Barcelona gaat binnen afzienbare tijd afscheid nemen van Quique Sétien. De coach zat al op de schopstoel in het Camp Nou en na de dramatische 2-8 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München gaat hij definitief vertrekken. Naast Ronald Koeman en Xavi wordt ook Mauricio Pochettino als mogelijke opvolger genoemd, maar grote namen in de kleedkamer bij Barcelona zitten helemaal niet te wachten op de Argentijnse oefenmeester.

Pochettino heeft zich in de loop der jaren namelijk erg negatief uitgelaten over Barcelona. De trainer, als verdediger onder meer actief bij stadsgenoot en rivaal Espanyol, heeft eerder onder meer gezegd dat hij nog liever gaat werken op een boerderij in Argentinië dan Barcelona coachen. Naast veel fans van Barcelona zien ook veel spelers de komst van de clubloze Pochettino niet zitten.

Bartomeu: 'Beslissingen zijn al gemaakt'

Volgens AS geldt de komst van Pochettino als de ultieme bom bij Barcelona die een nog grotere crisis kan veroorzaken. Naast spelers hebben ook diverse bestuursleden hun onvrede en verbijstering kenbaar gemaakt over het feit dat Pochettino als nieuwe trainer wordt overwogen. AS meldt zelfs dat, in tegenstelling tot eerdere berichten in Spanje, geen enkele speler voorstander is van een mogelijke samenwerking met de ex-manager van Tottenham Hotspur.

'Hoewel het klopt dat er bij sommigen wel sympathie is voor Pochettino door een goede persoonlijke band, zijn de meeste zwaargewichten in de kleedkamer van Barcelona radicaal tegen zijn komst. Volgens hen zou dit een historische fout betekenen voor de club.' Volgens Spaanse media zou Pochettino zelf inmiddels wel openstaan voor een dienstverband in het Camp Nou.