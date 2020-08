‘Wervelwind bij Barcelona: Frenkie de Jong krijgt zeldzame status’

Er wacht een grote schoonmaak bij Barcelona. Naast het vertrek van trainer Quique Sétien en veranderingen in de top van Barcelona zal ook de selectie flink onder handen worden genomen. Volgens Mundo Deportivo staat de Catalaanse topclub open voor een vertrek van heel veel spelers. Frenkie de Jong heeft als een van de weinige spelers een speciale status gekregen.

Na de beschamende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League afgelopen vrijdag is Barcelona tot de conclusie gekomen dat drastische veranderingen noodzakelijk zijn. De selectie heeft dringend vers bloed nodig en een exodus bij Barcelona is zeker niet uitgesloten. Verschillende spelers staan zelf ook open voor een nieuw avontuur, zo klinkt het.

Pique: 'Als er plaats gemaakt moet worden, offer ik mijzelf op'

Onder anderen Luis Suárez staat niet onwelwillend tegenover een transfer. De 33-jarige spits ligt nog tot volgend jaar zomer vast, maar werd de voorbije weken al gelinkt aan een overstap, onder meer naar de Major League Soccer. Het vertrek van de Uruguayaan zou de komst van Lautaro Martinez van Internazionale kunnen inluiden. Suárez is echter niet de enige grote naam die Barcelona kan verlaten.

Ook onder anderen Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Nelson Sémedo en Arturo Vidal mogen vertrekken bij Barcelona, terwijl zelfs rekening wordt gehouden met uitgaande transfers van Antoine Griezmann en Jordi Alba. De Jong heeft net als Lionel Messi, Marc-André ter Stegen en enkele jongelingen als Ansu Fati en Riqui Puig een zeldzame status gekregen: een transfer voor deze spelers is uitgesloten. 'De rest kan vertrekken bij een goede aanbieding', zo luidt de conclusie.