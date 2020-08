‘Koeman ziet laatste kans en wil Oranje verlaten voor Barcelona’

Ronald Koeman wil Oranje dit keer wel verlaten voor Barcelona, zo claimt Mundo Deportivo zondag. De Catalaanse grootmacht verkeert in een crisis en de verwachting is dat er na de 2-8 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München veel ontslagen gaan vallen. Onder anderen Quique Sétien zal vertrekken uit het Camp Nou en Koeman wordt wederom gezien als topkandidaat.

Koeman prijkt zondag op de voorpagina van Mundo Deportivo. De bondscoach van het Nederlands elftal was eerder al in beeld als mogelijke opvolger van Ernesto Valverde, maar Barcelona besloot in januari in zee te gaan met Sétien. Nu is Koeman wederom een van de favorieten om aan de slag te gaan in Catalonië en ditmaal ziet de Nederlander de overstap wel zitten, zo klinkt het.

Het bestuur van Barcelona is erg gecharmeerd van Koeman, die vanwege zijn karakter en moed om moeilijke beslissingen te nemen hoog op het lijstje staat. Koeman zou de juiste man zijn om veranderingen door te voeren in een selectie met 'veel veteranen die het fysiek niet meer aankunnen, terwijl de jonge spelers het team nog niet kunnen dragen'. De trainer heeft het lef om een 'gecompliceerde kleedkamer' onder handen te nemen.

Koeman weigerde in januari Oranje te verlaten, maar nu zou de bondscoach wel de overstap maken als hem de kans wordt geboden, aldus het dagblad. Koeman zou dit namelijk als de laatste trein naar het Camp Nou zien. Voor de oefenmeester zou een transfer naar Barcelona 'een droom' zijn. Naast Koeman worden ook Xavi (Al Sadd) en Mauricio Pochettino (clubloos) genoemd als kandidaten.