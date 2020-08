Het regent onvoldoendes voor Memphis Depay na City - Lyon

Memphis Depay en Kenny Tete plaatsten zich zaterdagavond met Olympique Lyon voor de halve finale van de Champions League. Het team van Rudi Garcia zorgde voor een stunt door het sterker geachte Manchester City met 1-3 te elimineren. Voorafgaand aan het duel in het Estádio José Alvalade voorzagen de media in Frankrijk een mogelijke heldenrol voor de van een zware blessure teruggekeerde Depay. De Oranje-international was in Lissabon echter een dissonant tussen ploeggenoten met achten, negens en zelfs een tien.

Van alle basiskrachten van Olympique Lyon kreeg alleen Léo Dubois bij So Foot een lagere beoordeling dan Depay: een vijf om een zes. Ploeggenoten als Anthony Lopes, Marcelo, Houssem Aouar en Maxence Caqueret krijgen een negen voor hun verrichtingen én worden overladen met complimenten. “Depay kon individueel niet voor het verschil zorgen, maar hij maakte geen fouten.” Maxwel Cornet kreeg zelfs een tien.

De overige media in Frankrijk zijn minder vrijgevig in in hun beoordelingen. Bij L’Équipe krijgt Depay namelijk een vijf, net als Dubois en Bruno Guimaraes. Verder worden er vier zevens (Cornet, Toko Ekambi, Marçal en Anthony Lopes) uitgedeeld en is het hoogste cijfer voor Aouar: een negen. Ook France Football deelt Depay een onvoldoende uit. De vier voor de Nederlander is niet de allerlaagste beoordeling: Dubois krijgt een drie van het befaamde tijdschrift en deelt de hoogste cijfers uit aan Aouar en Marçal; een acht. De verrichtingen van Danny Makkelie in de krachtmeting worden door France Football met een vijf beoordeeld.

Depay komt er ook bij Le Figaro niet goed van af. Het oudste dagblad van Frankrijk deelt een vier uit aan de Nederlander. “Van tevoren werd er gezegd dat een goed resultaat alleen met een geweldige Memphis Depay mogelijk zou zijn. En uiteindelijk… Hoewel hij hard werkte, had hij niet de energie om zijn ongekende kwaliteiten tentoon te spreiden.” Het populaire FootMercato geeft Depay een 4,5 en daarmee houdt hij alleen Dubois (3,5) onder zich. “Depay moest met zijn rug naar het doel spelen als diepe spits. Hij probeerde in de luchtduels enkele overtredingen uit te lokken en kreeg er een paar mee. Hij kon zich in aanvallend opzicht echter niet onderscheiden."

De kranten in Engeland zijn wat coulanter over het optreden van Depay, die bijvoorbeeld een zes krijgt van The Independent. “Een gedisciplineerde en onzelfzuchtige rol tussen de linies om Manchester City op makkelijke wijze te elimineren.” Ook de Daily Mail zag geen explosive display van Depay en deelt eveneens een zes uit. Bij het Amerikaanse CBS Sports krijgt de aanvaller een vijf en is de toelichting eigenlijk veelzeggend. “Hij had ongetwijfeld heel de wedstrijd willen spelen, maar zijn aftocht was de sleutel voor het succes van Lyon", verwijzend naar de invalbeurt van tweevoudig doelpuntenmaker Moussa Dembélé. “Not a lot of good looks in this one.”.