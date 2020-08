Aymeric Laporte ‘móét’ video laten zien na beslissing van Danny Makkelie

Aymeric Laporte betreurt de eliminatie van Manchester City in de kwartfinale. Olympique Lyon won met 1-3 van het team van Josep Guardiola, al was de tweede treffer van les Gones in de 79e minuut enigszins discutabel. In een tegenaanval bracht Moussa Dembélé de verdediger ten val en zette hij oog in oog met Ederson de 1-2 op het scorebord. Danny Makkelie floot niet voor een overtreding en de VAR zag geen reden om in te grijpen.

Laporte begreep daar op het veld al weinig van en na afloop van het duel in het Estádio José Alvalade kon hij het niet laten om op sociale media zijn onvrede over de beslissing kenbaar te maken. De verdediger publiceert een video waarin oud-voetballer Rio Ferdinand in de studio van BT Sport aangeeft dat het een duidelijke overtreding is. “Ik kan zeker niet zeggen dat Rio een fan van Manchester City is, niet?”, doelt hij op het spelersverleden van Ferdinand bij Manchester United. “Maar toch is dit iets wat ik móét laten zien.”

“Als ik op het veld zou staan, zou ik zeggen dat het een overduidelijke overtreding is”, gaf Ferdinand in de tv-studio aan, waarna beelden van het moment tussen Dembélé en Laporte worden getoond. “Er is contact tussen die twee. Honderd procent contact. Ik kan niet begrijpen dat hier niet voor wordt gefloten. Er zullen mensen zijn die een complottheorie vermoeden etcetera, maar naar mijn mening is dit een overtreding en Dembélé gaat daarna ook nog eens op doel af om te kunnen scoren.”

Can't say @rioferdy5 is a big City fan, is he ? Still that's what I got sent tonight... pic.twitter.com/DZkJhMYsNv — Aymeric Laporte (@Laporte) August 15, 2020

Laporte benadrukte tegelijkertijd dat Manchester City niet goed speelde. “Ik zal mij niet verbergen. Ik ben een voetballer, maar een man op de eerste plaats. We hebben in deze wedstrijd allemaal fouten gemaakt”, benadrukte de verdediger via Twitter. "En ik neem ook mijn verantwoordelijkheid voor de slechte teamprestatie van vanavond. Maar deze beslissing is moeilijk te accepteren, zeker in de knockout-fase EN vanwege de aanwezigheid van de VAR.”

Guardiola wilde na afloop niet dieper ingaan op het moment waaruit Olympique Lyon min of meer vanuit het niets weer op voorsprong kwam. Niet veel later tekende Dembélé ook voor de 1-3. “Ik wil het daar niet over hebben, want dan lijkt het alsof ik aan het klagen ben, of op zoek ben naar excuses”, benadrukte de manager van Manchester City. “We zijn gewoon heel teleurgesteld.”