Manchester City baalt opnieuw: ‘Een ander jaar, maar hetzelfde verhaal’

Manchester City en Josep Guardiola zijn voor het derde seizoen op rij in de kwartfinale van de Champions League blijven steken. Onder leiding van de Spaanse trainer wilden the Citizens een serieuze gooi naar de belangrijkste clubprijs doen, maar zaterdagavond bleek Olympique Lyon een maatje te groot: 1-3. Guardiola wilde na afloop ook niet naar excuses zoeken. “Je moet perfect zijn in deze competitie en dat waren we niet.”

De grote kans op de 2-2, waarbij Raheem Sterling van dichtbij voor een leeg doel over schoot, is volgens Guardiola exemplarisch voor de hoge eisen in een toernooi als de Champions League. Olympique Lyon maakte er daarna 1-3 van. “Dat is deze competitie, je moet perfect zijn. Op een dag maken we de stap naar de halve finales. Dit team verdient het om over deze drempel heen te stappen. Het is wat het is en hopelijk zullen we ooit deze kloof overbruggen.”

“We hadden het moeilijk in de eerste 25 minuten, maar in de tweede helft voelden we ons vrij', vervolgde Guardiola. “We hebben veel dingen goed gedaan, maar het was niet voldoende. We maakten op beslissende momenten fouten in de beide strafschopgebieden en dat was cruciaal.” Guardiola wilde niet dieper ingaan op het moment dat Aymeric Laporte na contact met Moussa Dembélé naar de grond ging en zijn tegenstander de tweede treffer kon maken. Danny Makkelie floot niet voor een overtreding en ook de VAR wilde niet ingrijpen. “Ik wil het daar niet over hebben, want dan lijkt het alsof ik aan het klagen ben, of op zoek ben naar excuses. We zijn gewoon heel teleurgesteld.”

Kevin De Bruyne baalde er stevig van dat hij met Manchester City wederom in de kwartfinales bleef steken. Vorig jaar was Tottenham Hotspur over twee duels te sterk, een jaar eerder Liverpool. “Het is een ander jaar, maar hetzelfde verhaal. We moeten ervan leren, want het is niet goed genoeg”, gaf de maker van de 1-1 na afloop aan. “De eerste helft was niet goed genoeg; we weten dat we langzaam begonnen. De tweede helft speelden we heel goed en we kwamen terug tot 1-1.”

“We hadden een paar kansen, waarna de 2-1 en 3-1 vielen. Het is jammer om er zo uit te gaan. “Aan de 2-1 en 3-1 van Dembélé, gingen fouten van Manchester City vooraf. “Ik heb geen idee, want ik heb het niet teruggezien. Ik ga dat hen niet kwalijk nemen, ik denk dat we het beter hadden moeten doen”, zo hield De Bruyne zich op de vlakte. Manchester City moest eerder al de landstitel aan Liverpool laten, strandde in de halve finale van de FA Cup en won zodoende alleen de EFL Cup en de Community Shield.