Mbappé trekt lange neus en gaat viraal na uitschakeling Manchester City

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Voor het eerst in de historie van de Champions League hebben twee clubs uit Frankrijk zich geplaatst voor de halve finales. Paris Saint-Germain was woensdag via twee late doelpunten te sterk voor Atalanta (1-2) en drie dagen later stuntte Olympique Lyon door Manchester City te elimineren (1-3). Kylian Mbappé grijpt de mijlpaal aan om via Twitter aan lange neus te trekken naar criticasters van de Ligue 1. De spits van PSG merkt op dat buitenlandse voetbalfans, met name in Engeland, de Ligue 1 soms een 'farmers league' noemen, ofwel een competitie waarin de spelers in het dagelijks leven eigenlijk boeren zijn en 's avonds voetballen. De Ligue 1 zou zich niet kunnen meten met de andere topcompetities van Europa, maar daar lijkt Mbappé het niet mee eens. Hij applaudisseert in zijn tweet bovendien voor Olympique Lyon. De tweet ontving in minder dan een uur tijd al ruim 315.000 likes werd ruim 120.000 keer geretweet.