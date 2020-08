PSV gaat in gesprek met supporters over ‘All Lives Matter’-spandoek

PSV gaat maandag in gesprek met een supportersvereniging die zaterdagavond een spandoek toonde met de tekst 'All Lives Matter' tijdens de oefenwedstrijd tegen Vitesse (1-1). Op de oosttribune in het Philips Stadion werd het spandoek opgehangen door de groepering PSV Fans United, die ontkent dat de tekst opgevat moet worden als politiek statement.

Woordvoerder Thijs Slegers vertelt aan het Eindhovens Dagblad dat PSV geen politieke uitingen toestaat in het stadion. Toch bleef het spandoek hangen; de club was erdoor verrast, daar het doek niet werd aangemeld bij de club. Tijdens de wedstrijd werd niet ingegrepen. "Het doek is blijven hangen omdat onze veiligheidsorganisatie volledig was ingesteld op het goed laten verlopen van de eerste ‘corona-wedstrijd’. Het verwijderen van een spandoek kan leiden tot onrust en dan kunnen de geldende corona-regels in het geding komen. Dat wilden we niet."

Er hangt gewoon doodleuk een "all lives matter" spanddoek in het stadion. Man man man. pic.twitter.com/OGdzmNry0o — Ryo (@ryokyler) August 15, 2020

Namens PSV Fans United vertelt voorman Frits Bovers dat er geen politiek idee achter het spandoek zat. "Anders had er misschien wel gestaan white lives matter. Wij zijn tegen racisme in welke vorm ook. Daar willen we helemaal niks mee te maken hebben. Dit spandoek hebben we juist geplaatst omdat we vinden dat elk leven telt", stelt Bovers. Volgens hem valt uit 'de boodschap dat elk leven telt' geen politieke boodschap te destilleren. "Dat het spandoek niet was aangemeld? Dat doen we niet altijd en nu dus ook niet."

'All Lives Matter' is een slogan die kan worden opgevat als tegenreactie op de Black Lives Matter-campagne. Het is een controversieel statement, omdat er geen erkenning uit blijkt van de buitenproportionele mate waarin zwarte levens worden bedreigd door buitensporig politiegeweld en raciaal gemotiveerd geweld. Black Lives Matter is ontstaan om dat geweld onder de aandacht te brengen en duidelijk te maken dat zwarte levens er óók toe doen.