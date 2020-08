Van Persie: ‘Voorheen was Pogba de enige van wereldklasse, nu niet meer’

Robin van Persie ziet Manchester United zondagavond doorstoten naar de finale van de Europa League. In het stadion van 1. FC Köln bindt de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer de strijd aan met Sevilla. Als Van Persie door de officiële website van de UEFA wordt gevraagd een uitslag te voorspellen, gaat hij voor een 3-2 overwinning van zijn oude club.

Sevilla was in de knock-outfase tot dusver te sterk voor AS Roma en Wolverhampton Wanderers, terwijl Manchester United zich ontdeed van LASK Linz en FC Kopenhagen. De winnaar van het onderlinge duel staat vrijdagavond in de finale tegenover Internazionale of Shakhtar Donetsk. "Sevilla heeft een heel sterke ploeg. Het is een echte cup fighter: de club won de Europa League drie jaar op rij (tussen 2014 en 2016, red.), dus het wordt een zware wedstrijd voor Manchester United", verwacht Van Persie.

De oud-spits is echter onder de indruk van de vorm waarin Manchester United verkeert. Hij ziet meerdere spelers opbloeien in de ploeg van Solskjaer, onder wie Mason Greenwood. De pas achttienjarige aanvaller is een basisklant bij Manchester United en wordt met regelmaat vergeleken met Van Persie. "Iedere trainer heeft zijn belangrijkste jongens. En hoewel Greenwood pas achttien jaar is, hoort hij daarbij. De manager geeft hem het vertrouwen dat hij ook gaf aan Anthony Martial, Marcus Rashford, Paul Pogba en Bruno Fernandes. En die jongens trekken nu de kar."

"Ze bloeien helemaal op met het vertrouwen dat ze hebben gekregen van de trainer. Daardoor is Manchester United nu opeens titelkandidaat: niet alleen in de Europa League, maar in de nabije toekomst ook in de Premier League. En dat is vooral te herleiden tot het moment dat Bruno Fernandes bij de ploeg kwam", vindt Van Persie. In januari versterkte Manchester United zich met Fernandes, die overkwam van Sporting Portugal en daarna twee keer werd verkozen tot Speler van de Maand in de Premier League.

"Hij is net de motor van het elftal", zegt Van Persie over de man die sinds zijn komst 21 wedstrijden speelde, 11 keer scoorde en 8 assists verzorgde. "Je merkt dat Pogba het fijn vindt om met hem op het veld te staan, want Pogba herkent spelers van wereldklasse. Nu kunnen ze samen de lakens uitdelen. De voorste drie spelers zijn altijd op het scherpst van de snede, want ze weten dat ze ieder moment die killer ball kunnen ontvangen van Bruno of van Pogba. Voorheen was Pogba de enige middenvelder van wereldklasse, maar nu niet meer. En daardoor gaat het hele team soepeler spelen."