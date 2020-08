Alphonso Davies krijgt prachtig compliment van grote naam op linksbackpositie

Alphonso Davies was vrijdagavond onmiskenbaar een van de uitblinkers aan de zijde bij Bayern München. De Duitse grootmacht veegde Barcelona in de kwartfinale van de Champions League met een ongekende 2-8 uitslag van het veld. Davies, die met name een geweldige rol speelde als assistgever bij de 2-5, krijgt op Instagram een prachtig compliment van Marcelo van Real Madrid.

Davies was als opkomende linksback een plaag voor de verdediging van Barcelona, die mede door het gebrekkige meelopen van Lionel Messi grote moeite had om de Canadees op te vangen. Davies zette in de 63ste minuut rechtsback Nelson Semedo te kijk in een individuele actie, begon aan een solo over de achterlijn van Barcelona en legde de bal vervolgens op een presenteerblaadje voor Joshua Kimmich: 2-5.

Een dag na de wedstrijd post Davies enkele foto's van de wedstrijd op zijn Instagram-account. "Geweldige prestatie van het team gisteravond", looft de negentienjarige vleugelverdediger het elftal. Marcelo, die al sinds 2006 voor Real Madrid uitkomt, heeft juist vooral oog voor de individuele prestatie van Davies. De 32-jarige Braziliaan schrijft over zijn positiegenoot: "Je brengt vreugde in mijn ogen als ik je zie spelen, kid!" De reactie van Marcelo is inmiddels meer dan 70.000 keer geliket.