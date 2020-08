In Turkije veelbesproken John Obi Mikel staat voor terugkeer in Engeland

John Obi Mikel staat voor een terugkeer op de Engelse velden. De 33-jarige middenvelder is transfervrij sinds zijn vetrek bij Trabzonspor in maart en gaat volgens The Telegraph een eenjarig contract tekenen bij Stoke City. Met Mikel in de ploeg hoopt de nummer vijftien van het afgelopen Championship-seizoen een gooi te doen naar promotie naar de Premier League.

Mikel is in Engeland bekend van zijn langdurige dienstverband bij Chelsea: tussen 2006 en 2017 speelde hij 249 wedstrijden in de Premier League voor the Blues. In januari 2017 stapte hij transfervrij over naar Tianjin TEDA in China. Twee jaar later stapte hij over naar Middlesbrough; tot het eind van het seizoen 2018/19 speelde hij achttien wedstrijden in de Championship. Vervolgens tekende Mikel voor twee jaar bij Trabzonspor, met een optie voor een extra jaar.

De samenwerking kwam echter aanzienlijk eerder ten einde dan verwacht werd. In maart van dit jaar, nadat hij achttien wedstrijden in de Süper Lig had gespeeld, werd het contract van Mikel met wederzijds goedvinden ontbonden. De beslissing kwam drie dagen na een statement van Mikel op Instagram, waarin duidelijk werd dat de middenvelder het onbegrijpelijk vond dat de Turkse Süper Lig ondanks de uitbraak van het coronavirus niet tijdelijk werd stilgelegd. Dat gebeurde niet veel later alsnog.

Mikel kwam na zijn vertrek met een dankwoord richting zijn voormalige ploeggenoten en trainers bij Trabzonspor. "Het is een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen, maar in de huidige situatie is het van cruciaal belang dat we voor onze familieleden zorgen, tijd met ze doorbrengen en ze beschermen", schreef Mikel destijds. Bij Stoke City wordt hij ploeggenoot van onder meer Bruno Martins Indi, die nog twee jaar vastligt in het Britannia Stadium.